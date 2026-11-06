ஆட்டுச்சந்தையில் ரூ.3 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை

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ADDED : நவ 05, 2026 09:28 PM
காரியாபட்டி: விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி தோணுகாலில் தீபாவளியை முன்னிட்டு ரூ. 3 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனையானது.
காரியாபட்டி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான அருப்புக்கோட்டை, மதுரை, கமுதி, விருதுநகர், கல்குறிச்சி, ஆவியூர், திருமங்கலம், நரிக்குடி, திருச்சுழி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான மக்கள், வியாபாரிகள் ஆடுகளை வாங்குவதற்காகச் சந்தையில் குவிந்தனர். 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் விற்பனைக்காகக் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தன. ஆடுகளின் எடை மற்றும் தரத்தைப் பொறுத்து ஒரு ஆடு ரூ.12 ஆயிரம், ரூ.15 ஆயிரம், ரூ.25 ஆயிரம் வரை விற்பனையானது.
கடந்த புரட்டாசி மாதத்தில் ஆடு உயிருடன் ஒரு கிலோ ரூ.800 முதல் ரூ.900 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தேவை அதிகரித்துள்ளதால், ஆடு உயிருடன் ஒரு கிலோ ரூ.ஆயிரம் முதல் ரூ. ஆயிரத்து 100 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள், வியாபாரிகள் அதிகளவில் ஆடுகளை வாங்க வந்ததால், ஆட்டுச்சந்தை களைகட்டியது. ஒரே நாளில் ரூ.3 கோடி வரை ஆடுகள் விற்பனையானது.
வழக்கத்தை விட ஆடுகளின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதால், கறிக்கடை நடத்தி வரும் வியாபாரிகள் இறைச்சியின் விலையை நிர்ணயம் செய்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.