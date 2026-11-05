/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/கராத்தே போட்டியில் தங்கம் வென்று சாதனை
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
அ நிறம் | அளவு
காரியாபட்டி: இந்திய இளைஞர், விளையாட்டு மேம்பாட்டு சங்கம் சார்பில் கோவாவில் சர்வதேச அளவில் கராத்தே போட்டிகள் நடந்தன.
சீனியர் பிரிவில் கட்டா போட்டியில் காரியாபட்டி பிசிண்டியைச் சேர்ந்த வீரர் அபிமானி தங்கப் பதக்கம் வென்றார். 2027 பிப். ல் தாய்லாந்தில் நடைபெற உள்ள இந்தோ தாய்லாந்து சர்வதேச கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்க தேர்வு செய்யப்பட்டார். மாஸ்டர்கள் வெங்கடேசன், பாலமுருகன், செந்தூரான், நான்சி, தனுஷ் பயிற்சி அளித்தனர்.