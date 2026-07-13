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விஷம் உட்கொண்ட பெண்ணிற்கு பிளாஸ்மா சுத்திகரிப்பு சிகிச்சை: காப்பாற்றிய அரசு மருத்துவர்கள்

விஷம் உட்கொண்ட பெண்ணிற்கு பிளாஸ்மா சுத்திகரிப்பு சிகிச்சை: காப்பாற்றிய அரசு மருத்துவர்கள்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:46 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:46 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM

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விருதுநகர்:விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் செயற்கை சாணி பவுடர் நச்சு மருந்து உட்கொண்ட 46 வயதுடைய பெண்ணிற்கு பிளாஸ்மா சுத்திகரிப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு தற்போது நலமுடன் உள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

சிவகாசியை சேர்ந்த 46 வயதுடைய பெண், வீட்டில் ஏற்பட்ட குடும்ப தகராறு காரணமாக ஆரமைன் என்ற செயற்கை சாணி பவுடர் மருந்தை உட்கொண்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இவருக்கு குடல், கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு நிலையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்தவருக்கு உடனடியாக கல்லீரல் பாதிப்பிற்கு செய்யப்படும் ரத்த சுத்திகரிப்பு என்ற பிளாஸ்மா சுத்திகரிப்பு சிகிச்சை ஒரு முறை செய்யப்பட்டது.

அதன் பின் மருத்துவர்களின் தொடர் கண்காணிப்பில் அப்பெண் இருந்தார். தற்போது அவரின் உடல் நிலை, குடல், கல்லீரல் செயல்பாடுகள் சீராகி நல்ல நிலையில் உடல் நலன் இருப்பதால் மருத்துவர்கள் டிஸ்சார்ஜ் செய்தனர்.

இது குறித்து டீன் ஜெயசிங் கூறியதாவது: இந்த பிளாஸ்மா சுத்திகரிப்பு சிகிச்சைக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஒரு சுற்று செய்வதற்கு ரூ.35 ஆயிரம் முதல் ரூ. 60 ஆயிரம் வரை செலவாகும். விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இலவசமாக செய்யப்படுகிறது, என்றார்.

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