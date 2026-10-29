/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/அரசு ஊழியர்கள் தர்ணா
UPDATED : அக் 28, 2026 11:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தைக் கைவிட்டு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும், சத்துணவு ஊழியர்கள், ஊராட்சி செயலாளர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு காலமுறை ஊதியம், பணி நிரந்தரம் வழங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைவர் பாண்டித்துரை தலைமையில் தர்ணா போராட்டம் நடந்தது. மாவட்ட இணைச் செயலாளர் சிவக்குமார் வரவேற்றார்.
மாவட்டச் செயலாளர் கருப்பையா, மாநிலச் செயலாளர் நீதிராஜா பேசினார். மாவட்ட பொருளாளர் முருகானந்தம் நன்றிக்கூறினார்.