மக்காச் சோளத்தை அரசே கொள்முதல் செய்ய எதிர்பார்ப்பு: குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள்
மக்காச் சோளத்தை அரசே கொள்முதல் செய்ய எதிர்பார்ப்பு: குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:28 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:46 PM
விருதுநகர்: காட்டுப்பன்றிகளால் விவசாயம் பாழாகிறது என்றும், மாவட்டத்திற்கு என ஒரு சர்க்கரை ஆலை ஏற்படுத்தவும், மக்காச் சோளத்தை அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என விருதுநகரில் நடந்த குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
விருதுநகரில் மாவட்ட குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தலைமையில் நடந்தது.
டி.ஆர்.ஓ., சசிகலா, வேளாண் இணை இயக்குநர் மோகன்தாஸ் சவுமியன், கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் திருப்பதி, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் அம்சவேணி, தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் ஆறுமுகம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
ராமச்சந்திராராஜா, ராஜபாளையம்: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் கரும்பு விவசாயம் செழித்து காணப்படுகிறது. ஆனால் ஒரு தனியார் சர்க்கரை ஆலை மட்டுமே கரும்பு கொள்முதல் செய்கிறது. எனவே அலங்காநல்லுார் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் அல்லது மாவட்டத்தில் ஒரு சர்க்கரை ஆலை துவங்க அனுமதி வழங்க வேண்டும். நிலுவைத் தொகையை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விஜயமுருகன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்: மக்காச் சோளத்தை அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். விலை குறையாமல் இருக்க கோழித்தீவன வியாபாரிகள், அரசு அதிகாரிகள், விவசாயிகள் அடங்கிய முத்தரப்பு கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும்.
செல்வம், திருச்சுழி: எம்.ரெட்டியபட்டியில் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளது. இங்கு நிரந்தர ஆசிரியர்கள் இல்லை. இதனால் மாணவர்களின் கல்வித் திறன் பாதிக்கிறது.
ராம்பாண்டியன், அருப்புக்கோட்டை: திருச்சுழி, சேத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் விவசாயிகளின் மின் மோட்டார், ஸ்டார்ட்டர், வயர் ஆகியவற்றை மர்ம நபர்கள் திருடிச் செல்வது தொடர் கதையாகி வருகிறது. பருத்தி விதைக்காக என வி.ஏ.ஓ எழுதி தந்தால் குறைவாக கூட்டுறவு வங்கியில் கடன் தருகின்றனர். வீரிய விதை வாங்கிட என எழுதி தந்தால் சற்று கூடுதலாக கடன் தருகின்றனர். பெரும்பாலான வி.ஏ.ஒ.,க்கள் வீரிய விதை என எழுதித் தர மறுக்கின்றனர்.
ஷரண்யா அறி, கலெக்டர்: இது குறித்து உடனடியாக அனைத்து வி.ஏ.ஓ.,க்களுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
சுப்பாராஜ், தமிழ் விவசாயிகள் சங்கம்: காட்டுப் பன்றிகளால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது. விவசாயிகளின் உயிர்களுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை. நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஷரண்யா அறி, கலெக்டர்: வாட்ஸ் அப் குழு ஒன்றை துவங்கி, அதில் காட்டுப் பன்றிகளின் நடமாட்டம் குறித்து தகவல் வழங்கினால் அதை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.
ஜெயராமன், ராஜபாளையம்: கடம்பன் குளம் கண்மாயயை பராமரித்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்.
பெருமாள் ராஜ், விருதுநகர்: தாதம்பட்டி கண்மாய் கரையும் சாலையும் சமதளமாக உள்ளது. இதனால் மழைக்காலங்களில் விபத்து ஏற்படும். கரையில் அரிப்பு ஏற்படும். எனவே,கரையை உயர்த்த வேண்டும். அங்குள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளியில் சுற்றுச் சுவர் கட்ட வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்தேன். ஆக்கிரமிப்பு உள்ளதாக தெரிவித்தனர். ஆனால் அதை அகற்றி சுற்றுச் சுவர் கட்டவில்லை.
கணேசன், விருதுநகர்: மழைக் காலங்களில் வாடியூர் கண்மாய் நிறைந்தால் அருகில் உள்ள நீர் வரத்து ஓடை வழியாகச் செல்லும். ஆனால் அந்த ஓடையை 2020ல் வருவாய்த்துறையினர் பட்டா போட்டுக் கொடுத்துள்ளனர். தற்போது அதில் 5 பட்டாசுக் கடைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இதனால் தண்ணீர் செல்ல வழியில்லை. விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே சட்ட விரோத பட்டாவை ரத்து செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.