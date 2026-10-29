அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் தண்ணீர் பிரச்னை போக்க பராமரிப்பு பணிகள் துவக்கம்
அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் தண்ணீர் பிரச்னை போக்க பராமரிப்பு பணிகள் துவக்கம்
UPDATED : அக் 28, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் தண்ணீர் பிரச்னையை போக்க பொதுப்பணித்துறையினர் புதிய குழாய் அமைத்தல், பராமரிப்பு பணிகளை துவக்கி உள்ளனர்.
விருதுநகர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனைக்கு தினமும் நுாற்றுக்கணக்கானோர் வந்து பரிசோதனை, சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர். இங்கு பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டவர்களை உடன் இருந்து பார்த்து கொள்பவர்களுக்கான குடிநீர் மிஷின்கள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.
ஆனால் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் குடிநீர் மிஷின்கள் பழுது, கழிவறைகளுக்கான தண்ணீர் குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு தண்ணீர் வராமல் போனது.
இதனால் குடிநீரை விலை கொடுத்தும், கழிவறைகளில் போதிய தண்ணீர் இல்லாமல் நோயாளிகள், அவர்களை உடன் இருந்து பார்த்து கொள்பவர்கள் அவதிப்பட்டனர்.
இதையடுத்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்ததால் பொதுப்பணித்துறையினர் தற்போது குடிநீர் பிரச்னை போக்கும் பணியை துவங்கியுள்ளனர்.
குடிநீர் சீராக கிடைக்க தேவையான பணிகளையும், கழிவறைகளுக்கு தேவையான தண்ணீர் செல்லும் குழாய்களில் அடைப்பு எடுக்கவும், புதிதாக மற்றொரு குழாய் அமைக்கும் பணிகளையும் துவங்கியுள்ளனர்.
இப்பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு மகப்பேறு பிரிவில் குடிநீர், கழிவறைக்கு தேவையான தண்ணீர் பிரச்னை தீர்வு ஏற்படும் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.