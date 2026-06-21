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﻿ அரசு நர்சிங் கல்லுாரி திட்டம் நிறுத்திவைப்பு

﻿ அரசு நர்சிங் கல்லுாரி திட்டம் நிறுத்திவைப்பு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:13 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:13 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகரில் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியுடன் இணைந்த பி.எஸ்சி., நர்சிங் கல்லுாரி துவங்குவதற்கான திட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

விருதுநகர் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனை 2022 ஜன.12ல் திறக்கப்பட்டது. அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி வளாகத்தில் நர்சிங் கல்லுாரி அமைக்க தேர்வு செய்யப்பட்ட இடத்தை அப்போதைய டீன் சங்குமணி, துணை முதல்வர் அனிதா, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.

கல்லுாரி கட்டுமானத்திற்கு 17,000 சதுர அடி, விடுதிக்கு 15,000 சதுர அடி நிலம் வேண்டும் என கோரப்பட்டது.

ஆனால் தேவையான நிலம் இல்லாததால் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிக்கு பின்புறம் 20 ஏக்கர் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் திட்டமிட்டது.

இந்த நிலமும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் வழங்கப்படவில்லை. இதனால் நர்சிங் கல்லுாரி துவங்குவதற்கு நிலம் இல்லை என தற்போது இத்திட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட இத்திட்டம், தற்போதைய த.வெ.க., ஆட்சியில் மாவட்டத்திற்கு இரு அமைச்சர்கள் இருந்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தி.மு.க., ஆட்சியில் வந்த திட்டம் என்பதாலேயே த.வெ.க., அரசு இதை நிறுத்தி வைத்திருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

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