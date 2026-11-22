கிரேடு 3 ஸ்டெனோகிராபர்கள் பதவி உயர்வுக்காக காத்திருப்பு: 14 ஆண்டுகளாக கிடைக்கவில்லை
கிரேடு 3 ஸ்டெனோகிராபர்கள் பதவி உயர்வுக்காக காத்திருப்பு: 14 ஆண்டுகளாக கிடைக்கவில்லை
UPDATED : நவ 21, 2026 07:58 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:52 PM
விருதுநகர்: அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தால் (டி.என்.பி.எஸ்.சி,) 2012ல் நியமனம் செய்யப்பட்ட கிரேடு 3 ஸ்டெனோகிராபர்கள் 1128 பேருக்கு 14 ஆண்டுகளாகியும் பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை.
ஊதியம், பதவி உயர்வில் உள்ள அதிகபட்ச பாகுபாடு காரணமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் குருப் 4 வழியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், ஸ்டேனோ டைப்பிஸ்ட் கிரேடு 3 ஆகிய பதவிகளை ஒப்பிடும் போது ஸ்டெனோகிராபர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாகவே உள்ளது.
இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சராக பணிக்கு வருபவர்கள் உதவியாளராக ஆனவுடன், ஆர்.ஐ., துணை தாசில்தார் ஆகவும், துணை வணிகவரித்துறை அலுவலர் ஆகவும் பதவி உயர்வு மூலம் நிர்வாக ரீதியான பதவிகளுக்கு செல்ல தகுதி பெறுகின்றனர்.
ஆனால் ஸ்டெனோகிராபர்களால் பதவி உயர்வு பெற முடியாததால் இந்த அனைத்து நிர்வாக, களப்பணி வாய்ப்புகளையும் முழுமையாக இழக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகின்றனர்.
எனவே 2012ல் நியமனம் செய்யப்பட்ட கிரேடு 3 ஸ்டெனோகிராபர்கள் 1128 பேருக்கு 14 ஆண்டுகளாகியும் வழங்கப்படாத பதவி உயர்வு, பதவி மாற்றத்தை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.