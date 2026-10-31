/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/கடனுதவிகள் வழங்கல்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:36 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கல்வி, தொழில் கடன் வழங்கும் முகாமில் 17 மாணவர்களுக்கு ரூ.1.54 கோடி கல்விக்கடன், 49 பேருக்கு ரூ.6.45 கோடி சிறு, குறு தொழில் கடனுதவிகளை கலெக்டர் ஷரண்யா அறி வழங்கினார்.
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மதுரை மண்டல மேலாளர் சம்பகேஸ்வர் பிரதான், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் பாலசுப்பிரமணியன், மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் கண்ணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.