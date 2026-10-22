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மயான பாதை ஆக்கிரமிப்பு : மூதாட்டி உடலுடன் போராட்டம்
மயான பாதை ஆக்கிரமிப்பு : மூதாட்டி உடலுடன் போராட்டம்
UPDATED : அக் 07, 2026 06:34 PM
ADDED : அக் 07, 2026 06:06 PM
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சாத்துார்: வெம்பக்கோட்டை அன்னபூரணியாபுரத்தை சேர்ந்தவர் குருவம்மாள் 80, வயது முதிர்வு காரணமாக உயிரிழந்தார்.
நேற்று அவரது உடலை தகனம் செய்வதற்காக உறவினர்கள் உடலை எடுத்துச் சென்றபோது, மயான பாதையை ஆக்கிரமித்து டிராக்டரை நிறுத்தி சிலர் உடலைக் கொண்டு செல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. சம்பவம் அறிந்து அங்கு சென்ற போலீசார் இரு தரப்பினரையும் சமரசம் செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கம்போல் மயான பாதை வழியாக சென்ற உறவினர்கள் மூதாட்டியை உடலை தகனம் செய்தனர். வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.