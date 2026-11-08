அரசு பணியாளர், ஓய்வூதியர் குறைதீர் கூட்டம்: நவ.19ல் நடக்கிறது
அரசு பணியாளர், ஓய்வூதியர் குறைதீர் கூட்டம்: நவ.19ல் நடக்கிறது
UPDATED : நவ 07, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:52 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அரசு பணியாளர்கள், ஓய்வூதியர்களுக்கு புதிய மருத்துவக்காப்பீட்டு திட்டத்தில் மருத்துவ செலவினத்தொகை திரும்பக்கோரும் இனங்களின் மீது தீர்வு காண்பதற்காக கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தலைமையில் நவ.19ல் மாலை 4:00 மணிக்கு குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது.
புதிய மருத்துவக்காப்பீட்டு திட்டத்தில் குறைபாடுகள் இருப்பின் கோரிக்கை மனுக்களை நவ.10 முதல் நவ.13 வரை கலெக்டருக்கு இரட்டை பிரதிகளில் விண்ணப்பங்களின் மீது மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் தொடர்பான குறைதீர் நாள் மனு என குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும்.
மேலும் விண்ணப்பித்து அதன் மீது இணை இயக்குனர், இன்சுரன்ஸ் நிறுவனத்தால் ஆவணங்கள் கோரப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் தகுந்த ஆவணங்களுடன் கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.