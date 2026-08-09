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﻿ உயருது குண்டூர் வத்தல் குறையுது துவரம் பருப்பு விலை

﻿ உயருது குண்டூர் வத்தல் குறையுது துவரம் பருப்பு விலை

ADDED : ஆக 09, 2026 05:24 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:24 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் மார்கெட்டில் குண்டூர் வத்தல் 100 கிலோவிற்கு ரூ.3000 முதல் ரூ.4000 உயர்ந்து ரூ.25,000 முதல் ரூ.30,000, துவரம் பருப்பு புதுசு லயன் 100 கிலோவிற்கு ரூ.200 முதல் ரூ.300 குறைந்து ரூ.11,000 முதல் ரூ.11,300 என விற்கப்படுகிறது.

இங்கு க.எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.3250, ந.எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.6435, பாமாயில் 15 கிலோவிற்கு ரூ.20 குறைந்து ரூ.2350, ரவை 30 கிலோ ரூ.1570, மைதா 90 கிலோ ரூ.4700, சர்க்கரை 50 கிலோவிற்கு ரூ.90 உயர்ந்து ரூ.2610, கொண்டைக்கடலை 100 கிலோவிற்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.6800, பொரிகடலை 50 கிலோ ரூ.4550 என விற்கப்படுகிறது.

உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு நாடு 100 கிலோவிற்கு ரூ.300 குறைந்து ரூ.11,800 முதல் ரூ.12,000, பாசிப்பருப்பு 100 கிலோவிற்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.9000 முதல் ரூ.9100, உளுந்து லயன் 100 கிலோ ரூ.7800 முதல் ரூ.8300, உளுந்து நாடு 100 கிலோ ரூ.7100 முதல் ரூ.7300, தொலிபருப்பு 100 கிலோ ரூ.9300 முதல் ரூ.9500 என விற்கப்படுகிறது.

பட்டாணி பருப்பு 100 கிலோ ரூ.4500 முதல் ரூ.4600, பாசிப்பயறு லயன் மீடியம் 100 கிலோ ரூ.7800 முதல் ரூ.8000, மல்லி லயன் 40 கிலோ ரூ.7300, மல்லி நாடு 40 கிலோ ரூ.6500 முதல் ரூ.7200, முண்டு வத்தல் 100 கிலோ ரூ.22,000 முதல் ரூ.28,000, கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோ ரூ.6200, எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ.2900 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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