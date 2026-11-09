அரைகுறையாக ஆலடிபட்டி ரோடு. அவதியில் மக்கள்

UPDATED : நவ 08, 2026 11:19 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகே ஆலடிபட்டி - வேடநத்தம் ரோடு அரைகுறை பணியால், மக்கள் நடக்க முடியாமலும், வாகனங்களில் செல்ல முடியாமலும் சிரமப்படுகின்றனர்.
திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்தது ஆலடிபட்டி ஊராட்சி, இதன் வழியாக வேடநத்தம், பரட்டநத்தம் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு செல்லும் ரோடு உள்ளது. ரோடு அமைத்து பல ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இந்த பகுதியில் உள்ள கல்குவாரிகளின் லாரிகள் அதிக பாரத்துடன் இந்த ரோட்டின் வழியாக செல்வதால் ரோடு கிடங்காகவும், பள்ளமாகவும் மாறி விட்டது. இதை கருத்தில் கொண்டு ஊராட்சி மூலம் புதிய ரோடு அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. 8 மாதங்களுக்கு முன்பு ரோட்டை தோண்டி ஜல்லி மட்டும் பரப்பி வைத்துள்ளனர். பணியை கிடப்பில் போட்டதால் போக்குவரத்திற்கு சிரமமாக இருப்பதுடன், டூவீலர்களால் வந்து செல்ல முடியவில்லை. மக்களும் நடக்க முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
மாவட்ட நிர்வாகம் தார் ரோடு அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.