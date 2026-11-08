தீபாவளிக்கு மக்களுக்காக பணி செய்வதால் மகிழ்ச்சி

ADDED : நவ 08, 2026 05:42 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் முழுவதும் இன்று (நவ.,8) தீபாவளி கொண்டாட்டம் நடந்தது. பெங்களூர், சென்னை, கோவை, திருச்சி உள்பட பல்வேறு வெளி மாநிலங்கள், மாவட்டங்களில் இருந்து படிக்கவும், பணிக்காக சென்றவர்கள் பண்டிகைக்காக வீடு திரும்பி குடும்பத்தினருடன் இனிப்பு உட்கொண்டு பட்டாசு கொளுத்தி மகிழ்ந்தனர்.
மக்கள் கொண்டாட்டத்தில் இருந்த அதே நேரத்தில் அனைவரும் நன்றாக இருக்க பலர் தங்கள் சந்தோஷத்தை விட்டு விட்டு பணி செய்தனர். ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள், செவிலியர்கள், போலீசார் , அரசு பஸ் டிரைவர்கள் என பலரும் இந்த தீபாவளி நன்னாளை தியாகம் செய்து, அமைதியான பண்டிகையாய் நாம் கொண்டாட உதவுவதற்காக குடும்பத்தினரோடு இல்லாமல் மக்களுக்கு துணையாய் நின்றவர்கள் கூறியதாவது…
குற்றங்கள் நடப்பதை
தடுத்து வருகிறோம்
தீபாவளிக்காக வெளியூர், வெளி மாநிலங்களில் வசிக்கும் ரவுடிகள் சொந்த ஊருக்கு வருகின்றனர். அவர்களால் அசாம்பாவிதங்கள் ஏற்படாமல் இருக்கவும், பட்டாசு வெடிப்பதால் இரு பிரிவினர்களுக்கு இடையே ஏற்படும் பிரச்னைகளை தடுக்கவும் தீபாவளி அன்று கடந்த 5 ஆண்டுகள் குற்ற சம்பவங்கள் நடந்த இடங்களை கண்டறிந்துள்ளோம். தீபாவளிக்கு 3 நாட்கள் முன்பும், தீபாவளி அன்றும், 3 நாட்கள் பின்பும் அந்த பகுதிகளையும், பிரச்னை ஏற்படுத்துபவர்களையும் தீவிரமாக கண்காணித்து குற்றங்கள் நடக்காதவாறு தடுத்து வருகிறோம்.
-எஸ்.ஐ., கார்த்திக்,
விருதுநகர்.
மக்கள் சேவையே நோக்கம்
18 ஆண்டுகளாக 108 ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக பணிபுரிகிறேன். தீபாவளிக்கு பட்டாசு கொளுத்தும் போது காயமடைந்தவர்கள் அதிகம் பேர் சிகிச்சை பெறுவதற்காக வருவார்கள். தற்போது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டதால் பட்டாசு கொளுத்தும் போது முன்பு இருந்ததை விட தற்போது காயங்கள் ஏற்படுவது குறைந்துள்ளது. கர்ப்பிணிகளுக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டு அவர்களை பத்திரமாக அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்து வந்து அனுமதிக்கிறோம். பணியை முடித்து இரவில் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து தீபாவளியை கொண்டாடுகிறோம்.
-நவீன் குமார்,
108 ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்
* முதலில் கடமை, பிறகு பண்டிகை
: தீபாவளியன்று காலை 7:00 மணிக்கு பணிக்கு வந்தேன். காலையிலேயே சிறிய காயங்கள், டூ வீலரில் விழுந்து அடிபட்டவர்கள் என, அவர்களுக்கு சிகிச்சை செய்யும் நடந்தது. பட்டாசு வெடித்து தீ க்காயத்துடன் வருபவர்கள் எந்த நேரமும் சிகிச்சை அளிக்க தயார் நிலையில் உள்ளோம். மக்கள் நலனே எங்களுக்கு முக்கியம். தீபாவளி நாளில் எந்தவித அசம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக பண்டிகை கொண்டாட வேண்டும். எதிர்பாராத விதமாக நடக்கும் விபத்துகளுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்க நாங்கள் பண்டிகை நேரத்திலும் இங்கு வந்து பணி செய்கின்றோம். கடமையை முடித்து விட்டு, மதியம் பணி முடிந்தவுடன் மாலை குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடு வேண்டியது தான்.
வசந்தி, செவிலியர், அருப்புக்கோட்டை மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை
விபத்தில்லாத ஆண்டே எங்களுக்கு தீபாவளி:
வழக்கமான பண்டிகைகளை விட தீபாவளி காலங்களில் மக்கள் அனைவரும் விபத்து இல்லாமலும் பாதுகாப்பாக கொண்டாட நாங்கள் 24 மணி நேரமும் விழிப்புடன் சேவையில் ஈடுபடுவது அவசியம். இதற்காக மாணவர்கள், குடியிருப்பு வாசிகள் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி விபத்து இல்லாத தீபாவளிக்காக முயற்சிக்கிறோம். எனவே விடுமுறையை எதிர் பாராமலும், குடும்பத்தினருடன் இணைந்து இருப்பதை தியாகம் செய்வதை வழக்கமாக வைத்துள்ளோம். விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்து துரிதமாக செயல்பட்டு மீட்பு பணிகளில் ஈடுபடுவதற்காக குடும்பத்துடன் ஆன கொண்டாட்டங்களை தியாகம் செய்கிறோம். மக்களிடையே விபத்து பாதிப்பு ஏற்படாத ஆண்டே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தீபாவளி.
நாகராஜ், தீயணைப்பு துறை, ராஜபாளையம்
தீபாவளிக்கு விடுமுறை எடுத்ததில்லை
தனியார் பஸ்ஸில் 15 வருடம் அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் 21 வருடம் என டிரைவராக 36 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். தீபாவளி பண்டிகை நாளில் இதுவரை விடுமுறை எடுத்ததில்லை. மக்கள மகிழ்ச்சியாக பண்டிகையை கொண்டாடுவதை பார்த்தால் எனக்கு மனநிறைவு ஏற்படுகிறது . போக்குவரத்து துறையே மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக தானே உள்ளது. நேற்று (நவ.,7) இரவு முதல் இன்று மதியம் 1:00 மணி வரை அனைத்து டவுன் பஸ்களிலும் கூட்டம் நன்றாக உள்ளது.மக்கள் அனைவரும் சிறப்பாக தீபாவளி கொண்டாடி வருகிறார்கள். என்றார்.
ஜி.கருப்பசாமி, டிரைவர், அரசு போக்குவரத்து கழகம் சாத்துார்
மகிழ்ச்சியோடு செய்கின்றோம்.
புத்தாடை அணிந்து தீபாவளியை குடும்பத்துடன் கொண்டாட எங்களுக்கும் ஆசை உள்ளது. ஆனாலும் மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக சீருடை அணிந்து பணியில் இருக்கின்றேன். இன்று இயல்பை விட அதிக அளவில் பட்டாசு கழிவுகள், உள்ளிட்ட குப்பைகள் சேரும். எனவே உடனுக்குடன் இந்த கழிவுகளை அகற்றுகின்றோம். மாநகராட்சியை சுத்தமாக வைத்திருப்பது எங்களின் கடமை. இது கடமைதான் என்றாலும் மகிழ்ச்சியோடு செய்கின்றோம். மாலையில் நாங்களும் குடும்பத்துடன் தீபாவளியை கொண்டாடுவோம்.
காளீஸ்வரி, துாய்மை பணியாளர், சிவகாசி மாநகராட்சி,
மக்கள் சொல்லும் நன்றி
தான் எங்களுக்கு தீபாவளி
நாடு முழுவதும் இன்று தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடிக் கொண்டிருந்தாலும் மருத்துவப் பணி என்பது அத்தியாவசியமான பணியாகும். இதற்கு விடுமுறை என்பதே கிடையாது. இந்நேரம் மருத்துவர்களின் சேவை சமூகத்திற்கு மிகவும் தேவையான நேரமாகும். இதற்காக அரசு மருத்துவமனையில் 24 மணி நேரமும் நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். இந்த நாளில் பணிபுரிவது மகிழ்ச்சி தான். சிகிச்சை பெற்று செல்லும்போது மக்கள் சொல்லும் நன்றி தான் எங்களுக்கு தீபாவளி மகிழ்ச்சியையும், உற்சாகத்தையும், உத்வேகத்தையும் தருகிறது.
- டாக்டர் சுரேஷ் குமார் எம்.டி.,
அரசு மருத்துவமனை, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்.