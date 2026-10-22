பள்ளி, கழிப்பறைகளை சுற்றி புதர்மண்டி உள்ளதால் அபாயம்: போர்க்கால அடிப்படையில் சுத்தம் செய்வது
பள்ளி, கழிப்பறைகளை சுற்றி புதர்மண்டி உள்ளதால் அபாயம்: போர்க்கால அடிப்படையில் சுத்தம் செய்வது
UPDATED : அக் 22, 2026 12:44 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:47 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழை துவங்கி உள்ளது. அரசு பள்ளிகளின் வளாகம், கழிப்பறையை யொட்டி புதர்மண்டி உள்ளதால் விஷப்பூச்சிகள் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கும். மாணவர்கள் கழிப்பறையை பயன்படுத்துவதால் அபாயம் உள்ளதால் போர்க்கால அடிப்படையில் புதர்மண்டி உள்ளதை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழை துவங்கி தீவிரமடைந்து வருகிறது. பெரும்பாலான அரசு துவக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் வளாகம், கழிப்பறைகளை ஒட்டி புதர் மண்டி செடிகள் வளர்ந்துள்ளன.
அவை நவ, டிச. ல் இன்னும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் விஷப்பூச்சிகள் ஆங்காங்கே அதில் தங்கி இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. அவை மாணவர்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய தேவையான கழிப்பறையை பயன்படுத்தும் போதோ அல்லது வளாகத்தை விளையாட பயன்படுத்தும் போதோ விஷப்பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தால் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
பள்ளிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பராமரிப்பு நிதியை வைத்து போர்க்கால அடிப்படையில் விரைந்து சரி செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. சுற்றுச்சுவர்கள் இல்லாத பள்ளிகளை யொட்டியும் புதர் சூழ்ந்துள்ளது. ஜன்னல்களை பள்ளி நேரங்களில் திறந்து வைப்பதால் விஷப்பூச்சிகள் வகுப்புகளுக்குள் வரும் நிலை உள்ளது.
இதே போல் பல பள்ளிகளை யொட்டி பயன்படுத்தப்படாத பழைய கட்டடங்கள் உள்ளன. விளையாடும் மாணவர்கள் அதன் அருகே செல்லும் போதும் விஷப்பூச்சிகள் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது. பழைய கட்டடங்கள் என்பதால் அவை மிக மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடும். மேலும் ஆள் நடமாட்டம் ஏற்பட்டால் சேதமாகும் நிலை உள்ளது.
எனவே பழைய செயல்படாத கட்டடங்களை ஊரக வளர்ச்சித்துறை மூலம் இடித்து தள்ளவும், சுற்றுச்சுவர்கள் தேவைப்படும் பள்ளிகளுக்கு அவை ஏற்படுத்த வேண்டும். கழிப்பறைகளை பராமரிப்பதோடு மட்டுமின்றி, அதன் சுற்றுப்புறங்களையும் புதர்மண்டாமல் வைத்துக் கொள்வது விபத்து அபாயத்தை தடுக்கும்.