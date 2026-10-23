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சுகாதார ஆய்வாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

சுகாதார ஆய்வாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 01, 2026 07:08 PM

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UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 01, 2026 07:08 PM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சுகாதார ஆய்வாளர்கள் சங்கம் சார்பில் சுகாதார ஆய்வாளர்களின் பதவி உயர்வு பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும், காலியாக உள்ள சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை 2 பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் உள்பட 5 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி மாவட்ட துணைத்தலைவர் சேக் முகம்மது தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

இதில் மாவட்ட செயலாளர் மணிவண்ணன், மாநில நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர் சந்திரசேகரன், முன்னாள் மாநில பொது செயலாளர் லட்சுமி நாராயணன் உள்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.

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