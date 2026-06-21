﻿ அரசு மருத்துவமனைகளில் வெப்ப அலை சிகிச்சை பிரிவு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:18 PM
விருதுநகர்: தமிழகத்தில் வெப்ப அலையின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பெரியவர்கள், கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், மருத்துவமனைகளில் தனி சிகிச்சை பிரிவு துவங்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலம் முழுவதும் அக்னி நட்சத்திரம் முடிந்தும் தற்போது கோடை காலம் போல வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகலில் வெப்பம் அதிகரித்து மக்கள் வெளியே செல்வதை தவிர்த்து வருகின்றனர். வெப்ப அலையின் தாக்கம் அதிகம் இருப்பதால் பெரியவர்கள், கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வெப்ப அலை தாக்க பாதிப்புகளை தடுக்க அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், மருத்துவமனைகளில் ஓ.ஆர்.எஸ்., கரைசல் கார்னர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து தற்காத்து கொள்ள தேவையான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையை மாவட்ட நிர்வாகங்கள் எடுக்க அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வெப்ப அலை தாக்கத்தால் அனைத்து தரப்பினரும் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க, உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதை தடுத்து உடனடி சிகிச்சை வழங்க அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், மருத்துவமனைகளில் ஏ.சி., அறையுடன் கூடிய தனி சிகிச்சை பிரிவுகள் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் காலங்களில் வெப்ப அலை தாக்கம் குறையும் வரை இந்த நடவடிக்கைகள் தொடரவும், கண்காணிக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப் பட்டுள்ளது.