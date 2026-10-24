சதுரகிரியில் கனமழை பக்தர்களுக்கு தடை

UPDATED : அக் 24, 2026 03:01 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
வத்திராயிருப்பு: சதுரகிரியில் பெய்த கனமழையால் நேற்று பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய மலையேற அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில் மலைப்பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் அதிகாலை வரை பெய்த மழையால் ஓடைகளில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டது. இதனால் ஐப்பசி மாத பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்ய நேற்று காலை தாணிப்பாறை வனத்துறை கேட் முன் பக்தர்கள் திரண்ட நிலையில், அவர்கள் மலையேற வனத்துறை அனுமதிக்கவில்லை. இதனால் மலையை நோக்கி வணங்கி ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.
தொடர்ந்து 2வது நாளாக நேற்று மதியம் முதல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மழை பெய்ய துவங்கியது. இந்நிலையில் நாளை (அக்.25) பவுர்ணமி வழிபாட்டிற்கு மழையின் நிலவரத்தைப் பொறுத்தே பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்படுவர் என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.