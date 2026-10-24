கொட்டித் தீர்த்த கனமழை; மூழ்கியது போக்குவரத்து பணிமனை: சாத்துாரில் அதிகபட்சம் 14 செ.மீ., மழை பதிவு
கொட்டித் தீர்த்த கனமழை; மூழ்கியது போக்குவரத்து பணிமனை: சாத்துாரில் அதிகபட்சம் 14 செ.மீ., மழை பதிவு
UPDATED : அக் 24, 2026 02:58 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:20 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் ஆரஞ்சு அலர்ட் அறிவித்த நிலையில் சாத்துாரில் அதிகபட்சமாக 143 மி.மீ.,(14.3 செ.மீ.,) மழையளவு பதிவானது. விருதுநகர் போக்குவரத்து பணிமனை வெள்ளத்தில் மூழ்கி பஸ்கள் வெளியே வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. அதை யொட்டிய குடியிருப்புகளில் தேங்கிய மழைநீரால் மக்கள் அவதிப்பட்டனர். 3 வீடுகள் சேதமானது.
விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு நேற்று முன்தினம் ஆரஞ்சு அலர்ட் அறிவிக்கப்பட்டது. காலை முதல் மாலை வரை பெரிதாக மழை இல்லை. ஆனால் இரவு 7:00 மணி முதல் மழை பெய்ய துவங்கியது. லேசான மழையாக துவங்கி கனமழையாக விடிய விடிய தொடர்ந்தது. அதிகாலையும் மழை கொட்டி தீர்த்தது.
சத்திரரெட்டியபட்டியில் இருந்து வரும் நீர்வரத்து கால்வாய் என்.ஜி.ஓ., காலனி வரை சில இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பால் மாயமானது . இதனால் என்.ஜி.ஓ., காலனி, சிவகாமி நகர் முதல் தெரு, வேலுச்சாமி நகர், தினமலர் நகர் நுழைவுப்பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது. அரசு போக்குவரத்து பணிமனையும் இந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கியது. இந்த நீர் கவுசிகா நதியை சென்றடைந்ததாலும், வடமலைக்குறிச்சி கண்மாயின் கால்வாயில் இருந்து மழைநீர் வந்ததாலும் கவுசிகா நதியில் நீண்ட மாதங்களுக்கு பின் நீர்வரத்து ஏற்பட்டது. போலீஸ் பாலம் உள்ள அய்யனார் நகர் பகுதி , விருதுநகர் வட்டார தோட்டக்கலை அலுவலகத்தில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது. இ.குமாரலிங்கபுரத்தில் எல்.இ.டி., தெருவிளக்குகள், குடிநீர் ஏற்றும் மின்மோட்டார்கள் பழுதடைந்தன. மேலும் இ.குமாரலிங்கபுரத்தில் இருந்து கன்னிசேரி புதுார் செல்லும் பாலத்தில் உடைப்பு ஏற்பட்டது.
பாக்ஸ் மேட்டர்/
பதிவான மழையளவு(மி.மீ.,)
விருதுநகர் - 95.00
அருப்புக்கோட்டை - 10.50
சிவகாசி - 43.60
ராஜபாளையம் - 23.00
சாத்துார் - 143.00
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் - 3.40
வத்திராயிருப்பு - 30.20
பிளவக்கல் - 36.60
வெம்பக்கோட்டை - 23.90
காரியாபட்டி - 25.20
திருச்சுழி - 3.90
வீடுகள் சேதம்
சாத்துாரில் மேட்டமலையில் பிளஸ்2 மாணவி முத்துச் செல்வி 17 . வீடு சுவர் இடிந்து விழுந்து பலியானார் . தாயார் சோலையம்மாள் கால் முறிவு ஏற்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நடுவப்பட்டி, குமாரலிங்கபுரம், இ.முத்துலிங்கபுரம் காலனி , தியாகி விஸ்வநாததாஸ் நகர், ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகம் , பெரியார் நகர் ,உழவர் சந்தை,ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம் ஆகியவற்றை மழை நீர் சூழ்ந்ததால் அவதியடைந்தனர்.
கலிங்க பட்டி, சின்னக் கொல்லப்பட்டி, மேட்டமலையில் 3 வீடுகள் சேதமடைந்தன.
ராமலிங்கபுரம் கண்மாய், மரியன் ஊரணி கண் மாய், வேண்டாங்குளம் கண்மாய், சத்திரப் பட்டி கண்மாய், பெரிய கொல்லப்பட்டி கண்மாய் ஆகிய கண்மாய்கள் நிரம்பி வருகின்றன. சாத்துார் வெங்கடாசலபுரம் உப்போடை நதியிலும், வைப்பாறு நதியிலும் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது
கால்வாய் உடைப்பு:
சென்னம்பட்டி கால்வாயில் நடந்த பாலம் வேலைக்காக தோண்டப்பட்ட மண்ணை அப்புறப்படுத்தாமல் அப்படியே போட்டதால், கனமழைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து கரை உடைந்து, மழை நீர் வீணாக வெளியேறியதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்தனர்.
காரியாபட்டியில் பெய்த மழையாலும் மதுரை மாவட்ட பகுதியில் பெய்த மழையாலும் குண்டாற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. பல ஆண்டுகளுக்கு பின் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதை வேடிக்கை பார்க்க சென்ற இருவர் வெள்ளத்தில் சிக்கியதாக காரியாபட்டி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. தீயணைப்பு வீரர்கள் குண்டாற்று பகுதியில் நேற்று மாலை வரை பல இடங்களில் தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். .
ஒரே நாளில் 5 அடி உயர்வு
வத்திராயிருப்பு பிளவக்கல் பெரியாறு அணையின் நேற்று முன் தினம் காலை 27.72 அடி உயரத்திற்கு மட்டுமே தண்ணீர் இருந்த நிலையில், மழையால் வினாடிக்கு 267.4 கன அடி தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டு, நீர்மட்டம் 5 அடி உயர்ந்து 32.32 அடியாக அதிகரித்தது.
கோவிலாறு அணைக்கு வினாடிக்கு 18.48 கன அடி தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டு நீர்மட்டம் 14.76 அடி அடியாக உள்ளது. நேற்று மதியமும் கூமாபட்டி, வத்திராயிருப்பு, தாணிப்பாறை, சதுரகிரி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் பெய்த மழையின் காரணமாக அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது. விரைவில் அணை நிரம்பும் என விவசாயிகள் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர்.