இடித்த பஸ் ஸ்டாப்பை மீண்டும் கட்டித்தர எதிர்பார்ப்பு: மாணவர்கள் அவதி
இடித்த பஸ் ஸ்டாப்பை மீண்டும் கட்டித்தர எதிர்பார்ப்பு: மாணவர்கள் அவதி
UPDATED : நவ 20, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:46 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் எம்.ஜி.ஆர்., சிலை அருகில் உள்ள பஸ் ஸ்டாப்பை விரிவாக்கம் என்ற பெயரில் இடித்ததை மீண்டும் மக்கள் நலன் கருதி கட்டித்தர வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
2026 ஜூன் முன்பு வரை எம்.ஜி.ஆர்., சிலை அருகில் பஸ் ஸ்டாப் செயல்பட்டு வந்தது. பின் ரோடு விரிவாக்கம் என்ற பெயரில் அதை இடித்து விட்டனர். அதுவரை நன்றாக செயல்பட்டு வந்தது. அருகே உள்ள பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், மக்கள் இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் காத்திருந்து அருப்புக்கோட்டை செல்வர். கட்டடத்தை இடித்து விட்ட பின் அது மெல்ல மெல்ல குப்பையை கொட்டும் இடமாக மாறி வருகிறது. மேலும் இந்த இடத்தில் மீண்டும் பஸ் ஸ்டாப் அமைக்க சொல்லி பலமுறை மனு கொடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
சில தனி நபர்களுக்காக அங்கே இருக்கக் கூடிய கழிவறையும் சரியாக பராமரிக்கப்படாமல் இடிக்கும் நோக்கத்தோடு நகராட்சி நிர்வாகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கறது. மக்கள், பள்ளி மாணவர்கள் பல ஆயிரம் பேர் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும் இந்த ரோட்டில் இந்த இடம் மட்டுமே அதிக இட வசதி உள்ளது.
பஸ் பிரதான ரோடு விட்டு ஒதுக்குப்புறமாக பஸ்சை நிறுத்தவும், குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக நிற்பதற்கும் ஏற்ற சரியான இடம் இதுவே. எனவே மீண்டும் இந்த இடத்தில் பஸ் ஸ்டாப்பை கொண்டு வர வேண்டும்.
பா.ஜ., அமைப்பு சாரா மாவட்டச் செயலாளர் முத்துமணி பாண்டியன், இது குறித்து கலெக்டர் ஷரண்யா அறியிடம் மனு அளித்துள்ளார்.