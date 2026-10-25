/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/மின்னல் தாக்கி வீடுகள் சேதம் மின் சாதனங்கள் பழுது
ADDED : அக் 24, 2026 04:26 PM
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திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகே ஆலடிப்பட்டியில் இடி, மின்னலுடன் கனத்த மழை பெய்ததால் வீடுகள்,மின் சாதனங்கள் சேதமடைந்தன.
ஆலடிப்பட்டியில் நேற்று முன் தினம் இரவு இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. மின்னல் தாக்கியதில் வேதமாணிக்கத்தின் வீட்டில் உள்ள கூரையின் ஒரு பகுதி சேதம் அடைந்தது. வீட்டில் உள்ள டிவி, பிரிட்ஜ், ஏ.சி., உள்ளிட்ட எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் பழுதாயின.
பால்ராஜ், டேனியல், அமிர்தராஜ் வீடுகளிலும் மின் சாதன பொருட்கள் பழுதானது.