பழைய ரோடுகளை அகற்றாமல் புதிய ரோடுகளை போடுவதால் வீடுகள் புதைகின்றன
பழைய ரோடுகளை அகற்றாமல் புதிய ரோடுகளை போடுவதால் வீடுகள் புதைகின்றன
ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:09 AM
சாத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சி பகுதிகளில் பழைய ரோடுகளை அகற்றாமல் புதிய ரோடுகள் போடப்படுவதால் வீடுகள் மண்ணில் புதைந்து வருகின்றன.
மேலும் மழைக்காலங்களில் மழை நீரோடு, கழிவு நீரும் புகுவதால் மக்கள் துாக்கத்தை தொலைத்து வருகின்றனர். இதனை தடுக்க உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சாத்துார், விருதுநகர், சிவகாசி, ராஜபாளையம், அருப்புக்கோட்டை, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆகிய பழமையான நகரங்கள். நகரங்களில் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வசித்து வரும் மக்கள் தங்கள் வீடுகளை புனரமைத்து கட்டாத நிலையில் இவர்கள் வீடுகளுக்கு முன்பு உள்ள ரோடுகள் அடிக்கடி உயர்த்தப்படுவதால் வீட்டில் வீடுகள் மண்ணில் புதைந்து வரும் அவல நிலை நீடிக்கிறது.
பாதாள சாக்கடை குழாய் திட்டம் குடிநீர் குழாய் திட்டம் மற்றும் குடிநீர் குழாயில் அடைப்பு ஏற்படும் பொழுதும் பாதாள சாக்கடை குழாயில் அடைப்பு ஏற்படும் பொழுதும் தெருக்கள் தோண்டப்படுகின்றன.
இதனால் தெருக்கள் குண்டும் குழியுமாக மாறிவிடுகிறது. இதை சீரமைப்பதற்கு உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் நிதி ஒதுக்கி சிமென்ட், தார், பேவர் பிளாக் ரோடுகளை அமைக்கின்றன.
40, 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட வீடுகள் புதுப்பிக்கப்படாத நிலையில் தெருவில் உள்ள ரோடு மட்டும் அடிக்கடி புதியதாக போடப்படுவதால் பழமையான வீடுகளின் வாசல்கள் ரோட்டை விட தாழ்வாகிவிடுகிறது.
ரோடு உயர்ந்தும் வாசல் படி தாழ்ந்தும் இருப்பதால் மழைக்காலத்தில் ரோட்டில் பெருக்கெடுக்கும் மழை நீர் முழுவதும் வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது.
இதனால் பழைய வீடுகளில் வாசல் படியில் அணை போல சிறிய தடுப்புச் சுவர் எழுப்பி உள்ளனர்.
இதையும் மீறி கன மழை பெய்யும் போது மழை நீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடும் நிலையில் பலர் துாக்கத்தை இழந்தும், பொருள்கள் நனைந்து பாழாகியும் விடுகிறது.
இதனால் பலர் தங்கள் பூர்வீக வீட்டை விட்டு வாடகை வீட்டுக்கு குடியேறும் நிலை உள்ளது.
தமிழக அரசு வீடுகள் மண்ணில் புதைவதை தடுப்பதற்காக தெருக்களில் ரோடு அமைக்கும் பொழுது உயரத்தை கூட்டாமல் பழைய ரோட்டை அகற்றிவிட்டு புதிய ரோடு போட வேண்டுமென உத்தர விட்டுள்ளது.
ஆனால் இந்த உத்தரவை ஒப்பந்ததாரர்களும் உள்ளாட்சி அதிகாரிகளும் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பதால் பூர்வீகமாக வசித்து வரும் மக்கள் மழைக்காலத்தில் மழை நீர் வீடுகளுக்குள் புகுவதால் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இனிமேலாவது தெருக்களில் புதியதாக ரோடு போடும்போது பழைய ரோட்டை முழுமையாக அகற்றிவிட்டு புதிய ரோடு போட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க் கின்றனர்.