செண்பகவல்லி கால்வாய் உடைப்பை சரி செய்தால் வைப்பாறு வற்றாத நதியாக மாறும் பா.ம.க.,மாநில பொருளாளர் திலகபாமா
செண்பகவல்லி கால்வாய் உடைப்பை சரி செய்தால் வைப்பாறு வற்றாத நதியாக மாறும் பா.ம.க.,மாநில பொருளாளர் திலகபாமா
UPDATED : அக் 06, 2026 11:37 PM
ADDED : அக் 06, 2026 04:44 PM
சாத்துார்: ‘‘செண்பகவல்லி கால்வாய் உடைப்பை சரி செய்தால் முல்லை பெரியாறு நதியின் உபரி நீர் தமிழகத்திற்குள் பாய்ந்து வைப்பாறு வற்றாத நதியாக மாறும்.,’’ என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மாநில பொருளாளர் திலகபாமா கூறினார்.
சாத்துார் வைப்பாறு நதியில் வளர்ந்துள்ள முள் செடிகளை அகற்றும் பணியில் கடந்த நான்கு மாதங்களாக சாத்துார் இன்னர் வீல் பெண்கள் கிளப் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதனை நேற்று நேரில் பார்வையிட்ட பா.ம.க மாநில பொருளாளர் திலகபாமா கூறியதாவது:
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள செண்பகவல்லி கால்வாய் உடைப்பை சரி செய்தால் முல்லை பெரியாறு நதியின் உபரி நீர் தமிழகத்திற்குள் பாய்ந்து வைப்பாறு வற்றாத நதியாக மாறும்.இதன் மூலம் விருதுநகர், துாத்துக்குடி உள்ளிட்ட மூன்று மாவட்டங்கள் பயன்பெறும்.
இந்த கால்வாய் உடைப்பை சரி செய்வதற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தொடர்ந்து அரசை வலியுறுத்தும் எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சிக் காலத்தில் செண்பகவல்லி கால்வாய் தமிழ்நாட்டின் எல்லையில் இருப்பது தெரியாமல் கேரளாவுக்கு சொந்தமானது என கருதி அம்மாநில அரசுக்கு நிதியை அனுப்பியதால் தற்போது வரை இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காண முடியாமல் உள்ளது.
சாத்துார் ஆற்றில் நகராட்சி பகுதியில் இருந்து ஏராளமான சாக்கடை கழிவு நீர் ஆற்றில் கலந்து வருகிறது இதை தடுத்து நிறுத்த நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தொழில் நிறுவனங்கள் சி.எஸ்.ஆர் நிதியை வைப்பாறு நதியை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இன்னர் வீல் கிளப் பெண்கள் சங்கத்திற்கு வழங்கி உதவிட முன்வர வேண்டும் .என்றார்.