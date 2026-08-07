பணம் கேட்டால் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு தகவல் சொல்லுங்கள்: ஸ்ரீவி., நகராட்சி விழிப்புணர்வு போர்டு
பணம் கேட்டால் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு தகவல் சொல்லுங்கள்: ஸ்ரீவி., நகராட்சி விழிப்புணர்வு போர்டு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:56 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்:ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில் கட்டிடத்திற்கான சொத்து வரி மதிப்பீட்டு உத்தரவு வழங்குதல், காலி மனை வரி விதிப்பு செய்தல், பெயர் மாற்றம், கட்டிட உரிமம், பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ், உணவு மற்றும் இதர வணிக நிறுவனத்தின் உரிமங்கள் வழங்குதல், வீடுகளுக்கு புதிய குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல் உட்பட பல்வேறு மக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாட்களுக்குள் உத்தரவுகள் வழங்கப்படும். இதில் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள் தவிர வேறு ஏதேனும் செலுத்தப்பட வேண்டியதில்லை.
இதனையும் மீறி அரசு பணியாளர்கள் மற்றும் இதர நபர்கள் வேறு ஏதும் கூடுதல் பணம் கேட்டால் நகராட்சி ஆணையர் அல்லது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு தகவல் சொல்லலாம் என ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சி நிர்வாகம், அலுவலக முகப்பில் ஒரு விழிப்புணர்வு போர்டு வைத்துள்ளது.