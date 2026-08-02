சட்ட விரோதமாக தயாரிக்கப்பட்ட ரூ.90 லட்சம் பட்டாசுகள் பறிமுதல்
சட்ட விரோதமாக தயாரிக்கப்பட்ட ரூ.90 லட்சம் பட்டாசுகள் பறிமுதல்
ADDED : ஆக 01, 2026 11:15 PM
சிவகாசி: சிவகாசியில், நேற்று ஒரே நாளில், 90 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து, 20 பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி, செங்கமலப்பட்டியில் ஜூலை 26ல் அரசு அனுமதியின்றி பட்டாசு தயாரித்த போது, ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர்.
போலீசார், வருவாய் துறையினர் இணைந்து, சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரிப்பவர்கள், பதுக்கியவர்கள் என ஒரே வாரத்தில், 40 பேரை கைது செய்தனர். 1 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பட்டாசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
நேற்று காலை, 6:00 மணி முதல் லட்சுமியாபுரம், நாரணாபுரம், சுந்தரராஜபுரம், பாறைப்பட்டி உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில், போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
கனி ராஜ் பஞ்சு ஆலை கிடங்கில், 3,000 பெட்டிகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, 40 லட்சம் ரூபாய் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், சிவகாசியில் பல்வேறு இடங்களில் பதுக்கிய, 50 லட்சம் ரூபாய் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து, 20 பேரை கைது செய்தனர்.
டி.எஸ்.பி., அனில் குமார் கூறுகையில், ''சிவகாசியில், சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரிப்பவர்கள், பதுக்குவோர் குறித்து புகார் அளிக்கலாம். ரகசியம் காக்கப்படும்,'' என்றார்.