சாத்துாரில் கைதிகளுக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் வழங்குவதில் அரசு டாக்டர்கள் கெடுபிடி போலீசார் வேதனை கைதிகளுக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் வழங்குவதில் டாக்டர்கள் கெடுபிடி
சாத்துாரில் கைதிகளுக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் வழங்குவதில் அரசு டாக்டர்கள் கெடுபிடி போலீசார் வேதனை கைதிகளுக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் வழங்குவதில் டாக்டர்கள் கெடுபிடி
UPDATED : அக் 02, 2026 01:16 AM
ADDED : அக் 02, 2026 01:14 AM
சாத்துார்: சாத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் கைதிகளுக்கு மருத்துவச் சான்றிதழ் தர கெடுபிடி காட்டும் அரசு டாக்டர்கள் போலீசார் மன வேதனையில் புலம்பி வருகின்றனர்.
சாத்துார் மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் போலீசார் கைது செய்யும் நபர்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்கின்றனர்.கைது செய்யப்பட்ட நபர்களை பரிசோதனை செய்து விட்டு அவர்களுக்கு அரசு மருத்துவர்கள் சான்றிதழ் தருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் சாத்துார் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விடுமுறையில் சென்று இருந்தால் பொறுப்பு நீதிபதியிடம் போலீசார் கைதிகளை அழைத்துச் சென்று ஆஜர் படுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது.
பெரும்பாலும் பொறுப்பு நீதிபதிகளாக சிவகாசி, விருதுநகர் நீதிபதிகளே நியமிக்கப்படுகின்றனர். அவர்களிடம் கைதிகளை ஆஜர் படுத்த அழைத்து செல்லும் போலீசார் இரவு நேரத்தில் காலதாமதமாக அழைத்துச் செல்லும் நிலையில் நீதிபதிகள் மறுநாள் கைதியை ஆஜர்ப்படுத்த உத்தரவிடுகின்றனர்.
இதனால் சாத்துார் போலீசார் கைதிகளை அழைத்து வந்து விட்டு மறுநாள் புதியதாக அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்று மருத்துவச் சான்றிதழ் பெற வேண்டிய நிலை உள்ளது.
முதல் நாள் தானே இவருக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது மீண்டும் ஏன் அழைத்து வருகிறீர்கள் என கேட்டு மருத்துவ சான்றிதழ் தராமல் அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் அலைக்கழிக்கின்றனராம்.
இதுகுறித்து தலைமை காவலர் ஒருவர் கூறியதாவது: கைதி ஒருவருக்கு பெறும் மருத்துவ சான்று இரவு 12:00 மணியோடு முடிந்துவிடும். மறுநாள் மீண்டும் நீதிபதியிடம் ஆஜர்ப்படுத்தும் போது அன்றைய சான்றிதழுடன் தான் ஆஜர் படுத்த வேண்டும்.
இதை அறியாமல் ஏற்கனவே இவருக்கு நேற்று எம்.ஓ. சான்று வழங்கப்பட்டு விட்டது. மீண்டும் ஏன் மருத்துவ சான்று கேட்கிறீர்கள் என புரியாமல் சில அரசு மருத்துவர்கள் போலீசாரை அலைக்கழிப்பு செய்கின்றனர். இதனால் போலீசார் தேவையற்ற மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகும் நிலை உள்ளது என்றார்.