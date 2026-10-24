விருதுநகரில் தொடர் மழையால் பட்டாசுகள் உற்பத்தி பாதிப்பு: தட்டுப்பாட்டால் சோகத்தில் மக்கள்
விருதுநகரில் தொடர் மழையால் பட்டாசுகள் உற்பத்தி பாதிப்பு: தட்டுப்பாட்டால் சோகத்தில் மக்கள்
ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பெய்யும் தொடர் மழையால் பட்டாசுகள் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மக்கள் சோகமடைந்துள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் விருதுநகர், சிவகாசி, சாத்துார், வெம்பக்கோட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நாக்பூர், சென்னை, டி.ஆர்.ஓ., உரிமம் பெற்ற 1100 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன. 4000 க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் உள்ளன. அதிகாரிகளின் தொடர் ஆய்வால் பட்டாசு ஆலைகள் மூடல், மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த தீபாவளிக்கு பட்டாசு உற்பத்தி சதவீதம் குறைந்தது. தவிர மக்கள் விரும்புகிற வெரைட்டி பட்டாசுகளை உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை. ஆனாலும் பட்டாசு உற்பத்தி பணி தீவிரமாக நடந்தது.
இந்நிலையில் சிவகாசி பகுதியில் அவ்வப்போது விட்டு விட்டு பெய்த மழையால் மீண்டும் பட்டாசு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் பட்டாசுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இங்கு வரும் வியாபாரிகள் மக்கள் விரும்புகிற பட்டாசு கிடைக்காமல் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.
பொதுவாக இப்பகுதியில் தீபாவளிக்கு 3 நாட்கள் முன் வரை பட்டாசு உற்பத்தி தொடர்ந்து நடக்கும். அவ்வப்போது பெய்யும் மழையால் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுவதால் ஒரு சில ஆலைகள் முன்னதாகவே பட்டாசு உற்பத்தியை நிறுத்த வாய்ப்புள்ளது. மக்கள் விரும்பும் பட்டாசுகள் கிடைக்காத சூழல் உள்ளது.
பட்டாசு ஏஜென்ட் ராஜேஷ் கூறியதாவது: அதிகாரிகள் தொடர் ஆய்வால் பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்பட்டதால் உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. மக்கள் விரும்பும் வெரைட்டி பட்டாசுகளுக்கு இயல்பாக தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே உற்பத்தி குறைந்துள்ள நிலையில் அவ்வப்போது விட்டு விட்டு இப்பகுதியில் மழை பெய்து வருவதால் பட்டாசு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.