முழுமை பெறாத தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்ட பணிகள்: வருவாய் இழப்பில் சிவகாசி மாநகராட்சி
முழுமை பெறாத தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்ட பணிகள்: வருவாய் இழப்பில் சிவகாசி மாநகராட்சி
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:09 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM
சிவகாசி:சிவகாசி மாநகராட்சியில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், 25 சதவீதம் இணைப்புகள் மட்டுமே மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதால், பழைய இணைப்பில் குடிநீர் வினியோகம் செய்வதால் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
சிவகாசி மாநகராட்சியில் 39 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு ஒரு நபருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 60 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சிவகாசி மாநகராட்சிக்கு 2018 ல் ரூ.170 கோடியில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதற்காக சங்கரன்கோவிலில் இருந்து 54 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு குழாய் பதிக்கப்பட்டு, வெம்பகோட்டையில் நீரேற்று நிலையமும், சிவகாசியில் மாநகராட்சியில் 19 மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டிகளும் அமைக்கப்பட்டது. சிவகாசி மாநகராட்சி 25 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு 370 தெருக்களில் 191 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு, 38,630 வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு, வீடுகளுக்கு முன் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டது.
தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் குடிநீர் வினியோகத்தை 2023 மே மாதம் முதல் வழங்கபடுகிறது. இதில் தினசரி 80 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கூடுதலாக 10 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சோதனை ஓட்டம் முடிந்த நிலையில் மொத்தம் உள்ள 25 மண்டலங்களில் 6 மண்டலங்கள் மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது. கூடுதலாக தற்போது 5 மண்டலங்களில் சோதனை ஓட்டம் நடந்து வருகிறது. 6 மண்டலங்களில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் இணைப்பு மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. பிற பகுதிகளில் பழைய இணைப்பு மூலமே குடிநீர் வினியோகம் நடக்கிறது.
தாமிரபரணி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட இணைப்புகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் சட்டவிரோத குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படுவதுடன், மோட்டார் மூலம் குடிநீர் உறிஞ்சுவது தடுக்கப்பட்டு, மீட்டர் மூலம் அளவீடு செய்யப்படுவதால் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் அதிகரிக்கும். ஆனால் அனைத்து வீடுகளுக்கும் தாமிரபரணி கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட இணைப்பு வழங்கப்பட்ட பின்னரும், பழைய இணைப்புகள் மூலமாகவே குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுவதால் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.