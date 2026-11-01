அதிகரிப்பு கண்மாய்களில் இருந்து வெளியேறும் காட்டுப் பன்றிகள் பயிர்களை நாசப்படுத்துவதால் பாதிப்பில் விவசாயிகள்
அதிகரிப்பு கண்மாய்களில் இருந்து வெளியேறும் காட்டுப் பன்றிகள் பயிர்களை நாசப்படுத்துவதால் பாதிப்பில் விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 30, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:44 PM
ராஜபாளையம்: மாவட்டடத்தில் சமீபத்தில் பெய்த மழையால்மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய கண்மாய்களுக்கு நீர்வரத்து ஏற்பட்டுள்ளதால் அங்கு பதுங்கி இருந்த காட்டுபன்றிகள் அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை அழித்து வருவதால் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மலையை ஒட்டி மானாவாரி விவசாய நிலங்களில் மக்காச்சோளம், நிலக்கடலை, மரவள்ளி கிழங்கு, தென்னை உள்ளிட்ட பயிர்களும் சில இடங்களில் நீர் செழிப்பை பொருத்து நெல், வாழை, கரும்பு பயிர் செய்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே காட்டு பன்றிகள் மக்காச்சோள விதை பருவம் முதல், சாகுபடி நேரம் வரை சேதப்படுத்துவதும், நிலக்கடலை, மரவள்ளி கிழங்கு பயிர்களை அறுவடை நேரங்களில் பாதிப்பதும்,
தென்னங்கன்று வேர்கள் தோண்டுவதால் ஏற்படும் சிக்கல், வளர்ந்த மரங்களில் இருந்து விழும் தேங்காய்கள் சேதம் என பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதிகளில் காட்டு பன்றிகளின் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் தற்போது பருவமழை காரணமாக கண்மாய்களில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டு ஏரிகளின் புதர்கள், ஓடைகளில் பதுங்கி இருக்கும் காட்டுப்பன்றிகள் அதிலிருந்து வெளியேறி பயிர்களை நாசப்படுத்துவது தொடர்கிறது.
மாவட்டத்தில் மலையை ஒட்டிய பகுதிகளை தவிர்த்து திருச்சுழி, காரியாபட்டி, அருப்புக்கோட்டை, வெம்பக்கோட்டை, சிவகாசி, விருதுநகர் பகுதிகளில் காட்டு பன்றிகளால் பயிர் சேதம் அதிகம்.
காட்டு பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த வனப்பகுதியில் இருந்து 3 கி.மீ., க்கு வெளியே வந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகளை மட்டும் அரசு சுடுவதற்கு உத்தரவிட்ட நிலையில்
அதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள விதிகளான காட்டுப்பன்றிகள் கர்ப்பமாக இருந்தால் சுடக்கூடாது, 3 கி.மீ., க்குள் வரும் பன்றிகளை பிடித்து வனத்திற்குள் விட வேண்டும் என்பது போன்ற விதிமுறைகளால் சுட முடியாத நிலை உள்ளது.
வனப்பகுதிகளை கண்காணிக்கவே போதிய பணியாளர்கள் இல்லாத சூழலில் அவர்கள் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி பெற்றிருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்பது கேள்விக்குறி.
எனவே கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி விளைநிலங்களுக்குள் புகும் காட்டு பன்றிகளை சுட்டு கட்டுப்படுத்துவதற்கு விவசாயிகளுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.