பட்டாசு ஆலைகளில் குத்தகை தொகை இரு மடங்கு உயர்வு கூடுதல் தொகையால் விதிமீறலுக்கு வழி வகுக்க வாய்ப்பு
பட்டாசு ஆலைகளில் குத்தகை தொகை இரு மடங்கு உயர்வு கூடுதல் தொகையால் விதிமீறலுக்கு வழி வகுக்க வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டாசு ஆலைகளை குத்தகைக்கு விடப்படுகின்ற தொகை இருமடங்காக உயர்ந்துள்ளதால் குத்தகைக்கு எடுப்பவர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். கூடுதல் தொகையால் விதி மீறலுக்கு வழிவகுக்க வாய்ப்புள்ளது.
இம்மாவட்டத்தில் விருதுநகர் சிவகாசி சாத்துார் வெம்பக்கோட்டை பகுதிகளில் 1100 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன. இவற்றில் 300 ஆலைகள் வரை டிஆர்ஓ உரிமம், நாக்பூர் உரிமம் மீதமுள்ள ஆலைகள் சென்னை உரிமம் பெற்று இயங்குகின்றது. இதில் 70 சதவீதம் ஆலைகளை உரிமம் பெற்ற உரிமையாளர்களே நடத்துகின்றனர். 30 சதவீதம் ஆலைகள் குத்தகைக்கு விடப்படுகின்றது. பட்டாசு ஆலைகளை சட்டபூர்வமாக குத்தகைக்கு விடுவதற்கு வெடிபொருள் விதி எண்.108 ன் கீழ் டிரான்ஸர் ஆப் லைசன்ஸ் என்ற பெயரில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே குத்தகைக்கு விடுவது தவறு அல்ல. ஆனால் தற்போது இரு மடங்கு தொகையை உரிமம் பெற்றவர்கள் நிர்ணயித்துள்ளதால் குத்தகைக்கு எடுப்பவர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.
டி.ஆர்.ஓ .,உரிமம் பெற்ற பட்டாசு ஆலை கடந்த ஆண்டு 15 முதல் 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டு 40 முதல் 45 லட்சம் ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இதேபோல் நாக்பூர் உரிமம் பெற்ற பட்ட ஆலை ஆலை கடந்த ஆண்டு 40 லட்சம் ரூபாய் வரை இருந்த நிலையில் தற்போது இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது. இவ்வாறு குத்தகை தொகை அதிகரித்துள்ளதால் விதி மீறலுக்கு வழி வகுக்கும்.
அடுத்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் ஆலைகளை பட்டாசு உற்பத்தி துவங்கிவிடும். முதலீடு செய்யப்பட்ட பணத்தை எடுப்பதற்காக குத்தகைக்கு எடுத்தவர்கள் அதிக ஆட்களை வைத்து தயாரித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமீறல்களை கையாள வாய்ப்புள்ளது. மேலும் இவர்கள் உள் குத்தகைக்கு விடவும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் விதிமீறல் அதிகரித்து கண்டிப்பாக விபத்து அபாயம் ஏற்படும். எனவே இதுகுறித்து வருவாய்த் துறையினர் கண்காணித்து குறிப்பிட்ட தொகையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என குத்தகைக்கு எடுப்பவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.