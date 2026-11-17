அதிகரிக்கும் இறைச்சி கடைகளால் சுகாதாரக் கேடு செயல்படாத வதைக்கூடத்தால் தொற்று அபாயம்
அதிகரிக்கும் இறைச்சி கடைகளால் சுகாதாரக் கேடு செயல்படாத வதைக்கூடத்தால் தொற்று அபாயம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் பொது இடங்களில் ஆடு, கோழிகளை அறுக்க கூடாது என்ற விதிகளை கடை பிடிக்காததால் மக்களுக்கு நோய் தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது.
குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஆடு, மாடு, கோழி, பன்றி இறைச்சி கடைகள் உள்ளன. பொது இடங்களில் இவற்றை அறுக்க கூடாது. அவற்றின் தரத்தை கண்காணிக்க வேண்டும், சுகாதாரம் கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியம் போன்ற விதிகள் உள்ளன.
இருப்பினும் தீபாவளி, வார விடுமுறை, விழா காலங்களில் பொது வெளியிலேயே மக்களின் கண் முன்னே ஆடுகள் அறுக்கப்பட்டு அவற்றின் கழிவுகள் சாக்கடையில், ரோட்டோரங்களிலேயே வெளியேற்றப்படுகின்றன. இவற்றுக்காக காத்திருக்கும் நாய்கள் பெரும் பிரச்சனையாக இருந்து வருகின்றன.
இவற்றைக் கண்காணிக்க வேண்டிய நகராட்சி பகுதிகளில் பொது சுகாதாரம் மேம்படுத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்ட நவீன ஆட்டிறைச்சி கூடம் செயல்படுத்தப்படாமல் உள்ளதால் மக்களுக்கு நோய் பரவும் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது
இறைச்சிக் கூடங்களை முறையாக பராமரித்து செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.