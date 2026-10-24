இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகமான டெக்ஸ்மோ, அக்வா டெக்ஸ் பம்புகள்
இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகமான டெக்ஸ்மோ, அக்வா டெக்ஸ் பம்புகள்
ADDED : அக் 16, 2026 05:34 PM
இந்தியாவில் மோட்டார் பம்ப் உற்பத்தியில் 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அனுபவம் கொண்ட டெக்ஸ்மோ நிறுவனம், நாடு முழுவதும் 23 கிளைகள், 1400க்கும் மேற்பட்ட டீலர்களை கொண்டது.
விற்பனைக்கு பின் தரும் சேவைகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளது. மோட்டார் பம்புகளின் அனைத்து முக்கியமான பாகங்களும் சொந்த தொழிற்சாலையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு எந்திர வேலைப்பாடுகள் செய்யப்படுகிறது.
1956ல் ஆர். ராமசாமி அவர்களால் அக்வா குரூப் மோட்டார்கள் மற்றும் பம்புகள் தயாரிப்பு நிறுவனம் துவக்கப்பட்டு, இந்தியா முழுவதும் தரமான மோட்டார்கள் மற்றும் பம்புகள் கொண்ட நிறுவனம் என பெயர் பெற்றுள்ளது.
தற்போது அவர் மகன் குமாரவேலு, நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்தி டெக்ஸ்மோ, அக்வாடெக்ஸ் என இரண்டு பிராண்டுகளை தயாரித்து மோட்டார்கள் மற்றும் பம்ப் விற்பனையில் தொடர்ச்சியாக தனக்கான தனி இடத்தை தக்க வைத்து, 3 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை நாடு முழுவதும் விற்பனை செய்து வருகிறது.
இதற்காக 11 ஆண்டுகள் ஏற்றுமதி சிறப்பு விருது, 4 ஆண்டுகள் தேசிய எரிசக்தி சேமிப்பு விருது, டாப் ரேங்க் விருது உட்பட பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ளது.
டெக்ஸ்மோ பிராண்டின் மூலம் ஆழ்துளை கிணற்றில் பயன்படுத்தப்படும் நீர்மூழ்கி பம்புகள், மோட்டாரும் பம்பும் ஒரே அமைப்பில் இணைக்கப்பட்ட பம்புகள், தானாகவே நீரை உறிஞ்ச துவங்கும் பம்புகள், நீரை உறிஞ்சி உயரத்திற்கு தள்ளுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஜெட் பம்புகளையும்,
அக்வா டெக்ஸ் பிராண்டின் மூலம் விவசாய பயன்படுத்திற்கான மோனோ பிளாக் பம்புகள், திறந்த கிணறுகளில் பயன்படுத்தப்படும் நீர்மூழ்கி பம்புகள், மின்சார மோட்டார்கள் தயாரிக்கிறது.
தற்போது மோட்டார் நிறுவனத்திற்கு பயன்படும் சப்மெர்சிபில் பிளாட் கேபிள், யு.பி.எஸ்.சி காலம் பைப்புகள், எச்.டி.பி.எப் பைப்புகள், பேனல் போர்டுகள், பிபி ரோப்புகள் அக்வாடெக்ஸ் பெயரில் தயாரிக்கப்படுகிறது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அக்வா குரூப்பின் சார்பில் அருப்புக்கோட்டை, ராஜபாளையம், சாத்துார், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், விருதுநகர், வத்திராயிருப்பில் அங்கீகாரம் பெற்ற விற்பனையாளர்கள் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.