அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகளில் சித்த மருத்துவப்பிரிவு உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு: த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கைக்கு எதிர்பார்ப்பு
அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகளில் சித்த மருத்துவப்பிரிவு உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு: த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கைக்கு எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 11, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 11, 2026 12:58 AM
விருதுநகர்: தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகளில் சித்த மருத்துவப்பிரிவு உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்கப்படாததால் வெளியே விலை கொடுத்து நோயாளிகள் உணவுகளை வாங்கி உண்ண வேண்டிய நிலையே தொடர்கிறது. சித்த மருத்துவ நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்க த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாநிலத்தில் உள்ள 36 அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகளின் வளாகங்களிலேயே சித்த மருத்துவப்பிரிவுகள் தலா 20 முதல் 30 படுக்கைகளுடன் செயல்படுகிறது.
அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள உள்நோயாளிகளுக்கு மூன்று வேளையும் உணவு வழங்கப்படுகிறது. சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு தனி உணவும், போதை மறுவாழ்வு மீட்பு மையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு, பாதாம் பால், ரோஸ் மில்க், வேர்கடலை உள்பட சிறுதானியங்கள் வழங்கப்படுகிறது.
ஆனால் இதே வளாகத்தில் செயல்படும் சித்த மருத்துவ பிரிவுகளின் உள்நோயாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சில அரசு மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே உணவு வழங்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான அரசு மருத்துவமனைகளில் சித்த மருத்துவ உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்கப்படுவதில்லை. இதனால் உறவினர்கள் வெளியே சென்று விலை கொடுத்து உணவு வாங்கி வந்து உட்கொள்ளும் நிலையே பல ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது. சித்த மருத்துவ உள்நோயாளிகளுக்கும் மூன்று வேளை உணவு வழங்க த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.