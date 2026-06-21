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﻿ வரி வசூலை தீவிரப்படுத்த அறிவுறுத்தல்

﻿ வரி வசூலை தீவிரப்படுத்த அறிவுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:19 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:19 PM

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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: தமிழகத்தில் வருமானம், மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சிறப்பு நிலை, தேர்வு நிலை, முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை என 140க்கும் மேற்பட்ட நகராட்சிகள் உள்ளன.

இவற்றின் கீழ் சொத்து, குடிநீர், தொழில், குப்பை உட்பட பல்வேறு வரியினங்கள் இதுவரை 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் நடப்பாண்டில் ஒரே ஆண்டிற்கான வரியாக வசூலிக்க நகராட்சிகள் சார்பில் மக்களுக்கு டிமாண்ட் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு வரி வசூல் செய்யப்படுகிறது.

இந்நிலையில் ஒவ்வொரு மாதமும் குறிப்பிட்ட சதவீதம் வரி வசூல் இலக்கை அடைய நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அதன்படி ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் 40 சதவீதத்திற்கும் குறையாமல் வரி வசூலிக்க வேண்டும் என நகராட்சிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து வரி வசூலில் நகராட்சி ஊழியர்கள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

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