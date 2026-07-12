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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/செங்கோட்டை - தாம்பரம் அந்தியோதயா ரயில் நிறுத்தப்பட்டு ﻿ 8 வருஷமாச்சு: மீண்டும் இயக்க எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வலியுறுத்துவார்களா

செங்கோட்டை - தாம்பரம் அந்தியோதயா ரயில் நிறுத்தப்பட்டு ﻿ 8 வருஷமாச்சு: மீண்டும் இயக்க எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வலியுறுத்துவார்களா

செங்கோட்டை - தாம்பரம் அந்தியோதயா ரயில் நிறுத்தப்பட்டு ﻿ 8 வருஷமாச்சு: மீண்டும் இயக்க எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வலியுறுத்துவார்களா

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:14 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:14 AM

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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: செங்கோட்டையில் இருந்து சென்னை தாம்பரத்திற்கு இயக்கி சில நாட்களில் நிறுத்தப்பட்ட அந்தியோதயா ரயிலை மீண்டும் இயக்க எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களும், நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் ஏராளமானோர் சென்னையில் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு வந்து செல்ல வசதியாக விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு என தனியாக இதுவரை ஒரு ரயில் கூட இயக்கவில்லை.

தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்பட்டு வரும் பொதிகை, சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள், கேரள மாநிலம் கொல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும் கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் தான் இரவு நேரங்களில் பயணிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. அதிலும் பகல் நேரத்தில் சென்னை செல்ல வேண்டுமெனில் மதுரையில் இருந்து புறப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ், குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில்களில் தான் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.

2018 மார்ச் மாதம் தாம்பரத்தில் இருந்து காலை 7:00 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம், சிதம்பரம், கும்பகோணம், திருச்சி, காரைக்குடி, மானாமதுரை, அருப்புக்கோட்டை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன் கோவில், தென்காசி வழியாக இரவு 10:00 மணிக்கு செங்கோட்டை சென்றடையும் வகையிலும், மறு மார்க்கத்தில் செங்கோட்டையில் காலை 6:00 மணிக்கு புறப்பட்டு அதே வழித்தடத்தில் திரும்ப பயணித்து இரவு 10:00 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும் வகையிலும் ஒரு அந்தியோதயா ரயில் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் இயக்கப்பட்டது.

இதனால் தென்காசி, விருதுநகர், சிவகங்கை மாவட்ட மக்கள் மிகுந்த பயனடைந்து வந்தனர். முன்பதிவு இல்லாத 18 பெட்டிகளுடன் இயங்கிய இந்த ரயிலின் மூலம் குறைந்த கட்டணத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சென்னைக்கு பயணித்து வந்தனர். படிப்படியாக மக்கள் வருகை அதிகரித்து வந்த நிலையில், தினசரி சேவையாக இயக்கப்படும் என மக்கள் எதிர்பார்த்து வந்த நிலையில் குறுகிய நாட்களிலேயே அந்த ரயிலை, எந்தவித காரணமும் சொல்லாமல் தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் நிறுத்திவிட்டது.

ஆனால், அதே நேரம் தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 11:00 மணிக்கு புறப்பட்டு திருநெல்வேலி வரை இயங்கிய அந்தியோதயா ரயில் பின்னர் நாகர் கோவில் வரை தடநீட்டிப்பு செய்யப்பட்டு தற்போது வரை இயங்கி வருகிறது. இது மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ஆனால் 2018 முதல் தற்போது வரை தொடர்ந்து தென்காசி, விருதுநகர், சிவகங்கை மாவட்ட மக்கள், ரயில் பயணிகள் சங்கங்கள் குரல் கொடுத்தும் தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், மீண்டும் இயக்க முடியும், முடியாது என வெளிப்படை தன்மையுடன் அறிவிக்காமல் அலட்சியப் போக்குடன் இருக்கிறது.

இதுகுறித்து தென்காசி, விருதுநகர் மாவட்ட எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் பெயரளவில் மனு கொடுத்தும், ரயில்வே அமைச்சர், ரயில்வே அதிகாரிகளை சந்தித்து போட்டோ எடுத்து அதனை நாளிதழ் செய்தியாக்கி விட்டு பின்னர் கண்டுகொள்ளாமல் தற்போது வரை இருந்து வருகின்றனர். தற்போதைய விருதுநகர் எம்.பி. மாணிக் தாகூர், சிவகங்கை எம்.பி. கார்த்திக்கும், தென்காசி, விருதுநகர், சிவகங்கை மாவட்ட எம்.எல்.ஏ.க்களும் தொடர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இதுபோல் 3 மாவட்ட பா ஜ., நிர்வாகிகளும் மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் சந்தித்து தாம்பரம்- செங்கோட்டை அந்தியோதயா ரயில் இயக்கும் பட்சத்தில் 30 சட்டசபை தொகுதிகளில் கட்சிக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும், பல லட்சம் ஏழை மக்களிடம் வாக்குகள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை எடுத்துக் கூறி, 2018ல் நிறுத்தப்பட்ட அந்தியோதயா ரயிலை மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது தென்காசி, விருதுநகர், சிவகங்கை மாவட்டம் மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.

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