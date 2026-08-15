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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குவிந்து கிடக்கும் பறிமுதல் வாகனங்கள் ஏலத்தில் விடுவது அவசியம்

﻿ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குவிந்து கிடக்கும் பறிமுதல் வாகனங்கள் ஏலத்தில் விடுவது அவசியம்

﻿ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குவிந்து கிடக்கும் பறிமுதல் வாகனங்கள் ஏலத்தில் விடுவது அவசியம்

ADDED : ஆக 13, 2026 11:54 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:54 PM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் பஜார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குற்றவழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் வளாகம் முழுவதும் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகம் ஏலத்தில் விடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

விருதுநகரில் இருந்து சிவகாசி செல்லும் ரோட்டில் பஜார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளது. இந்த ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி விபத்து நடக்கும். அதில் பெரும்பாலும் டூவீலர்கள் விபத்துக்களே அதிகம். மேலும் குற்றவழக்குகளில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட டூவீலர்கள் தற்போது ஸ்டேஷன் வளாகம் முழுவதும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இந்த டூவீலர்களை ஏலத்தில் விடும் நடவடிக்கையை மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகம் எடுக்கவில்லை. இதே நிலை அனைத்து ஸ்டேஷன்களிலும் நீடிக்கிறது. இதனால் வளாகம் முழுவதும் டூவீலர்கள் பார்க்கிங் போல மாறியுள்ளது.

இதனால் கூடுதலாக பறிமுதல் செய்யும் வாகனங்களையும் ஸ்டேஷனில் நிறுத்தி வைக்க முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. எனவே மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகம் ஸ்டேஷன்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள பறிமுதல் வாகனங்களை ஏலத்தில் விடும் நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்.

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