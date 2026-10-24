மின் விபத்தை தடுக்கும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது அவசியம்: மின்கசிவு தடுப்பு கருவியை பயன்படுத்த அறிவுரை
மின் விபத்தை தடுக்கும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது அவசியம்: மின்கசிவு தடுப்பு கருவியை பயன்படுத்த அறிவுரை
UPDATED : அக் 20, 2026 05:36 AM
ADDED : அக் 19, 2026 05:48 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சில மாதங்களாக காலமாக கட்டட தொழிலாளர்கள், எலெக்ட்ரிஷியன்கள், சிறுவர்கள், குடும்பத் தலைவிகள் உள்ளிட்டோர் எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கி உயிர் இழக்கும் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ள நிலையில், மின் விபத்துக்களை தடுக்க மின்வாரியம் கூறும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதோடு, மின்கசிவு தடுப்பு கருவியை பயன்படுத்துவது அவசியமாகி உள்ளது.
மக்கள் மின்கம்பத்தில் இருந்து தங்கள் வீட்டிற்கு வரும் சர்வீஸ் வயர் தொய்வாக இருந்தாலோ, சேதமடைந்து இருந்தாலோ அதை மாற்றியமைக்க உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட பிரிவு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
மழையாலும், பலத்த காற்றாலும் அறுந்து விழுந்த மேல்நிலை மின் வயர் அருகே செல்லக் கூடாது. அருகில் உள்ள மின் வாரிய அலுவலகத்திற்கோ அல்லது மின்னகம் - 94987 94987 என்ற எண்ணிற்கோ உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். மின் ஊழியர்கள் வரும் வரை காத்திருந்து வேறு நபர்கள் யாரும் தொடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் மழைக்காலங்களில் டிரான்ஸ்பார்மர்கள், மின்கம்பங்கள், ஸ்டே வயர்கள் ஆகியவற்றின் அருகே கால்நடைகளை கட்டக் கூடாது. மின் கம்பங்கள் மீது விளம்பர பலகைகளை கட்டக் கூடாது.
ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சரியான நில இணைப்பு அதாவது எர்த் பைப் போடுவதுடன் அதை குழந்தைகள், விலங்குகள் தொடாத வகையில் அமைத்து சரியாக பராமரிக்க வேண்டும்.
மழையின் போது வீட்டின் சுவர்களில் நீர் கசிவு இருந்தால் அப்பகுதியில் மின் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே அப்பகுதியில் மின்சாரம் உபயோகிப்பதை அறவே தவிர்க்க வேண்டும். ஈரமான கைகளோடு மின்சாதனங்களை இயக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
மின் விபத்துக்களை தவிர்க்க அனைத்து மின் இணைப்புகளிலும் மின் கசிவு தடுப்பு கருவியை பொருத்த வேண்டும்.
எனவே மழைக்கால மின் விபத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என திருநெல்வேலி மண்டல தலைமை பொறியாளர் லதா தெரிவித்தார்.