கடும் நெரிசலில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடு: ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது அவசியம்
கடும் நெரிசலில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடு: ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது அவசியம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:08 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:46 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் சர்ச் சந்திப்பில் இருந்து புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை ரோட்டின் இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்து வாகனங்கள் எளிதில் வர முடியாத அளவிற்கு போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்பட்டு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் இருந்து சிவகாசி, விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, திருச்சுழி, நரிக்குடி வழியாக பார்த்திபனூர் செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலை 10 மீட்டர் அகலத்தில் உள்ளது.
இதில் தற்போது சர்ச் சந்திப்பில் இருந்து நீதிமன்றம் வரை ரோட்டில் இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்தும், வாகனங்கள் தாறுமாறாக நிறுத்தப்படுவதாலும் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்பட்டு வருகிறது.
மேலும் நான்கு வழிச்சாலை மேம்பாலம் அருகே மீன் கடைகள் ஒரு புறமும், எதிர்புறம் ரோட்டோர கடைகளும் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் திறக்கப்பட்டு, வாகன போக்குவரத்து அதிகரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து நெருக்கடி மேலும் இரு மடங்கு அதிகரிக்கும்.இந்த வழித்தடத்தில் ஏராளமான பள்ளி மாணவர்கள் சைக்கிளில் செல்கின்றனர். மேலும் சிவகாசிக்கு செல்பவர்கள் அதிகளவில் டூவீலரில் பயணித்து வருகின்றனர்.
எனவே, சர்ச் சந்திப்பில் இருந்து நான்கு வழிச்சாலை மேம்பாலம் வரை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, தேவை உள்ள இடங்களில் செண்டர் மீடியன் வைப்பது உடனடி அவசியமாகும்.
இதற்கு மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை, போக்குவரத்து போலீஸ், நகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.