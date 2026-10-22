மனநலம் பாதித்த ஜார்கண்ட் இளைஞரை மீட்டு குணப்படுத்திய அரசு மருத்துவமனை
மனநலம் பாதித்த ஜார்கண்ட் இளைஞரை மீட்டு குணப்படுத்திய அரசு மருத்துவமனை
UPDATED : அக் 09, 2026 06:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:06 PM
விருதுநகர்: மனச்சிதைவு நோயால் பாதித்து தடம் மாறிய ஜார்கண்ட் மாநில இளைஞரை மீட்டு விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனை மனநல பிரிவு டாக்டர்கள் சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்தி அவரது சகோதரரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
ஜார்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த 20 வயது இளைஞர் தனது நண்பர்களுடன் வேலை தேடி கேரளா, தமிழ்நாடு மாநில நகரங்களுக்கு வந்துள்ளார். கோவில்பட்டி வந்த அவர் மனச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உடன் வந்த நபர்களை விட்டு தன்னிலை மறந்தவராக விருதுநகர் ரோட்டில் அலங்கோலமாக இருந்த அவரை விருதுநகர் மருத்துவக் கல்லுாரி ஊழியர்கள் மீட்டு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்த்தனர். அங்கு அவரது காயங்கள், உடல்நலக்குறைவிற்கான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு மனநல உள்நோயாளிகள் சிகிச்சை பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மனநல டாக்டர்கள் 20 நாட்களாக சிகிச்சை அளித்ததில் அவர் தன்னிலை உணர்வை அடைந்து குடும்ப நபர்களின் அலைபேசி எண்ணைக் கொடுத்துள்ளார்.
அதை வைத்து அவரது குடும்ப நபர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர். சிகிச்சையில் முன்னேற்றம் அடைந்த அந்த இளைஞர் மருத்துவக்கல்லுாரி டீன் அமுதா ராணி, துணை கண்காணிப்பாளர் அரவிந்த் பாபு, ஆர்.எம்.ஓ., வைஷ்ணவி முன்னிலையில் அவரது சகோதரரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
இவரை காப்பாற்றிய மன நலத்துறை தலைவர் காட்சன், டாக்டர்கள் பூங்கொடி, நிரநஞ்சனா தேவி, செவிலியர்கள், துப்புரவு ஊழியர்களை உள்ளிட்டோரை டீன் பாராட்டினார்.