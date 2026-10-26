உலக விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் கலசலிங்கம் பல்கலை பேராசிரியர்கள்
உலக விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் கலசலிங்கம் பல்கலை பேராசிரியர்கள்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:06 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: கிருஷ்ணன் கோவில் கலசலிங்கம் பல்கலைக்கழக வேந்தர் அறிவழகி செய்தி குறிப்பு;
அமெரிக்கா ஸ்டாண்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் கலசலிங்கம் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் 14 பேர் இடம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
செயற்கை நுண்ணறிவு, ஆராய்ச்சி, பட செயலாக்கம், பாலிமர்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ், வேதியியல், இயற்பியல், மருந்தியல், கணினி ஆகிய துறைகளை சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் தேவராஜ், அனுமகொண்டா வரதராஜுலு, தியாக மணி செந்தில் முத்து குமார், ரஜினி நாகராஜன், ஆறுமுகப்பெருமாள் வீரசிம்மன், மீனாட்சி சுந்தரம் சுவாமிநாதன், பத்ரிநாத் சங்கரநாராயணன், ஆசாத் பகதூர் சுல்தான், சின்னச்சாமி, சுரேஷ் பாபு ராம்குமார், சுப்பாண்டி பிள்ளை ஜெயகுமார், அற்புதராஜ் சாம்ஸன் நேசராஜ், பழனிச்சாமி சுப்பிரமணியம், ஆஜார் ஜோஸத் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களுக்கு பல்கலைக்கழக துணைத் தலைவர்கள் சசி ஆனந்த், அர்ஜுன் கலசலிங்கம், துணை வேந்தர் நாராயணன், பதிவாளர் வாசுதேவன் பாராட்டினர்.