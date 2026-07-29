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﻿ மண் அரிப்பால் கம்பாளி ரோடு சேதம்: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

﻿ மண் அரிப்பால் கம்பாளி ரோடு சேதம்: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:03 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:03 AM

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காரியாபட்டி: காரியாபட்டி கம்பாளி ரோடு சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு, ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. மழைக்கு மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு, ரோடு சேதமாகி வருவதால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் சென்று வருகின்ற னர்.

காரியாபட்டி தேனூர் விலக்கிலிருந்து கம்பாளி வரை 8.கி.மீ., துாரத்திற்கு சமீபத்தில் ரோடு அகலப்படுத்தப்பட்டு, புதுப்பிக்கப்பட்டது.

அந்த வழித்தடத்தில் திருச்சுழி, நரிக்குடி உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கு எளிதில் செல்ல முடியும் என்பதால் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்நிலையில் அப்பகுதியில் பெய்த லேசான மழைக்கு ரோட்டில் விழும் மழை நீர் வடிந்து ஆங்காங்கே மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு ரோடு சேதம் அடைந்து வருகிறது.

இதே நிலை நீடித்தால் முற்றிலும் சேதம் அடைந்து படுமோசமாகும் நிலை ஏற்படும். இரு வாகனங்கள் விலகிச் செல்லும் போது மண் அரிப்பு ஏற்பட்ட இடத்தில் பாரம் தாங்காமல் வாகனம் கவிழும் ஆபத்தான சூழ்நிலை உள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.

பொதுவாக பக்கவாட்டில் மண் வைத்து அணைக்கும் போது தரமான கிணற்று கிராவல் மண்ணை வைக்க வேண்டும்.

பெரும்பாலும் அருகில் உள்ள களிமண், கரிசல் மண் போன்றவைகளை வைக்கின்றனர். லேசான மழைக்கு கூட தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மண் அரிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க தரமான கிணற்றுக் கிராவல் உள்ளிட்டவைகளை பக்கவாட்டில் போட வேண்டும் என்பது விதி. ஆனால் பெரும்பாலானோர் அதனை பின்பற்றுவது கிடையாது. இதனால் புதுப்பிக்கப்பட்ட சில மாதங்களிலேயே ரோடு முற்றிலும் சேதம் அடைந்து போக்குவரத்தை துண்டிக்கும் சூழ்நிலை இருந்து வருகிறது.

இதனை கருத்தில் கொண்டு மண் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இடங்களில் தரமான கிராவல் அல்லது மண் அரிப்பை தடுக்க, சிமென்ட் வாய்க்கால் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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