கண்மாய் அருகே குப்பைகளுக்கு தீ – குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு அவதி
கண்மாய் அருகே குப்பைகளுக்கு தீ – குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு அவதி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் நகர பகுதி சுற்றியுள்ள கண்மாயை ஒட்டிய பகுதிகளில் குப்பைகளை கொட்டி தீ வைப்பதால் குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு சுவாச கோளாறு ஏற்பட்டு வருகிறது.
ராஜபாளையம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய ராஜபாளையம் நகராட்சி பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள இடங்களில் குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், குப்பைகள் முறைப்படுத்தப்படாமல் கண்மாய்களிலும் ஓடைகளிலும் கொட்டப்படுகிறது.
நகர் பகுதி முழுவதும் கழிவு மேலாண்மை பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றுதல் குறித்து வழிகாட்டு நெறிமுறை அறிவித்து கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் குடியிருப்பு வாசிகளால் நீர் பகுதிகளில் குப்பைகள் குவிக்கப்படுகிறது.
இவை சிலரால் தீ வைக்க படுவதன் மூலம் சுற்றியுள்ள குடியிருப்பு வாசிகள் சுவாச கோளாறு நுரையீரல் பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
தொடரும் இப் பிரச்சனைகளை கண்காணிக்க வேண்டிய நகராட்சி சுகாதார பிரிவினர்களின் மெத்தனத்தால் புளியங்குளம், புதுக்குளம், பிரண்டை குளம், பெரியாதி குளம், கொண்டனேரி கண்மாய் உள்ளிட்ட நகரை சுற்றியுள்ள கண்மாய்கள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகிறது.
நகராட்சி சுகாதாரத் துறையினர் கண்காணிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என குடியிருப்பு வாசிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.