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மடைகள் சேதம், பழுதான ஷட்டர்கள் , செடிகள் ஆக்கிரமிப்பு :விரக்தியில் புதுக்குளம் கண்மாய் விவசாயிகள்

மடைகள் சேதம், பழுதான ஷட்டர்கள் , செடிகள் ஆக்கிரமிப்பு :விரக்தியில் புதுக்குளம் கண்மாய் விவசாயிகள்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:05 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:05 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM

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ராஜபாளையம்:மடைகள் சேதம், பழுதான ஷட்டர்கள் , செடிகள் ஆக்கிரமிப்பு போன்ற சிக்கல்களால் புதுக்குளம் விவசாயிகள் வேதனைக்குள்ளாகின்றனர்.

ராஜபாளையம் முடங்கியாறு ரோடு திருவள்ளுவர் நகர் எதிரே அமைந்துள்ளது புதுக்குளம்.

200 ஏக்கருக்கும் அதிகமாக பாசன பகுதியுடன் அமைந்துள்ளது. அய்யனார் கோயில் ஆற்றின் முதல் கண்மாயாக அமைந்துள்ளதால் சிறிய மழை பெய்து ஆற்றில் நீர் வரத்து இருந்தாலும் கண்மாய் நிறைந்து அருகே கடம்பன்குளம், புளியங்குளம் கண்மாய்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. அத்துடன் சுற்றியுள்ள திருவள்ளுவர் நகர், தாட்கோ காலனி, வீரதர்மாபுரம் பகுதி குடியிருப்புகளுக்கு கண்மாயில் போர்வெல் அமைத்து குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

கண்மாயின் தண்ணீர் சுவையாக இருப்பதால் ஒட்டியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளின் போர்வெல்களில் நிலத்தடி நீர் தட்டுப்பாடின்றி கிடைத்தது. தற்போது கண்மாய் பராமரிப்பின்றி பெரும்பாலும் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள செடிகளால் மழை பெய்து தண்ணீர் தேங்கினாலும் விரைவில் ஆவியாகி விடுகிறது. கண்மாயை துார் வாராததால் ஆழம் குறைந்து மண்மேவி நீர் பிடிப்பு குறைந்து விட்டது. அத்துடன் வளர்ந்துள்ள புதர் செடிகள் தண்ணீரை வேகமாக உறிஞ்சுகின்றன.

கண்மாயின் உபரி நீரை திறக்கும் கலுங்கல் பகுதிகளை திறந்தவெளி பாராக மாற்றி பாட்டில்களை உடைத்தும், பிளாஸ்டிக் கப் உள்ளிட்டவற்றை அதே இடத்தில் போட்டு விடுகின்றனர்.

நீர்ப்பரப்பு ஒட்டிய சாகுபடி பகுதியில் இருந்து கண்மாயின் விளை பொருட்களை கொண்டு வர தகுந்த பாதை இல்லாமல் உள்ளதுடன் உபரி நீரை வெளியேற்றும் ஷட்டர்களின் பழுதை சரி செய்யாததுடன் பாசன மடைகளையும் பராமரிப்பின்றி வைத்துள்ளனர். இதனால் கோடை காலங்களில் கிணற்று பாசனம் இல்லாத விவசாயிகள் அவதிக்கு உள்ளாகின்றனர்.

மண் மேவி விட்டது:

இரண்டு போக நெல் விவசாயம் தடையின்றி நடந்தது. தற்போது மண் மேவி புதர் செடி ஆக்கிரமிப்புகளால் நீர் பிடிப்பு பகுதிகள் குறைந்து அதிக தண்ணீரை சேமிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. துார்வாரி நீர்ப்படிப்பு பகுதிகளை அதிகரிக்க வேண்டும். கண்மாயில் படரும் தேவையற்ற புதர் செடிகளை அகற்ற வேண்டும்.

ஜெய சூர்யா, பாசன விவசாயி.

பாசன கால்வாய்கள் மாயம்:

கண்மாய் பாசன விவசாயிகளுக்கு உயிர் ஆதாரமான மடையில் இருந்து வெளியேறும் பாசன கால்வாய்கள் நாளடைவில் மாயமாகிவிட்டன. கண்மாய் பாசனத்தை மட்டும் நம்பியுள்ள விவசாயிகளின் நன்மை கருதி ஆக்கிரமிப்பிற்கு உள்ளாகி இருக்கும் கால்வாய்களை முறைப்படுத்தி செப்பனிட வேண்டும். ஏற்கனவே மடைகளை பராமரிக்காமல் வைத்துள்ளனர். அவசர காலங்களில் திறப்பிற்கும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

முத்து, பாசன விவசாயி.

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