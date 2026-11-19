/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பிறந்தது கார்த்திகை;ஒலித்தது சரணகோஷம்
ADDED : நவ 17, 2026 04:33 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: கார்த்திகை மாத பிறப்பை முன்னிட்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மடவார் வளாகம் வைத்தியநாத சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் ஐயப்பன் சன்னதியில் இன்று (நவ.,17) அதிகாலை நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
அப்போது ஏராளமான பக்தர்கள் தங்கள் குருசாமி மூலம் மாலை அணிந்து ஐயப்பனை வழிபட்டனர். பின்னர் வைத்தியநாத சுவாமி சன்னதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.இதனையடுத்து தினமும் மதியம் 12:00 மணிக்கு அன்னதானமும், மாலையில் ஆன்மிக கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது.