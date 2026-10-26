‛வெற்றி பயணம்’ மகளிருக்கு; எங்களுக்கு வாழ்வே அவலம்: தனியார் பஸ்கள் ஊழியர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பரிதவிப்பு
‛வெற்றி பயணம்’ மகளிருக்கு; எங்களுக்கு வாழ்வே அவலம்: தனியார் பஸ்கள் ஊழியர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பரிதவிப்பு
UPDATED : அக் 14, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:24 PM
விருதுநகர்: மகளிருக்கு புறநகர் பஸ்களில் ‛வெற்றி பயணம்’ என்பதை முதல்வர் விஜய் அக்.2ல் துவக்கினார். இதனால் தனியார் பஸ்கள், ஆட்டோக்களின் தினசரி வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் இல்லாமல் போகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் அரசு புறநகர் பஸ்களில் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பயணம் என்ற ‛வெற்றி பயணம்’ திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் அக்.2ல் துவக்கி வைத்தார்.
இத்திட்டத்தால் மகளிர் இலவசமாக அனைத்து பஸ்களில் தினமும் பயணித்து வருகின்றனர். ஆனால் தனியார் ரூட் பஸ்கள், மினி பஸ்கள், ஆட்டோக்களை வைத்து தொழில் செய்பவர்கள், ஊழியர்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பறிபோகும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
கடனை வாங்கி தொழில் செய்பவர்களின் வயிற்றில் அடிக்கும் நிலையை தமிழக அரசு தங்களுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டதாக உரிமையாளர்கள் பஸ், ஆட்டோ டிரைவர்கள் புலம்புகின்றனர்.
மானியம் அறிவிக்க வேண்டும்
விருதுநகர் மாவட்ட பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்க செயலாளர் மகாலிங்கம் கூறியதாவது:
2018ல் ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு 42 பைசாவில் இருந்து 58 பைசாவாக கட்டணத்தை உயர்த்தி அரசு அறிவித்தது. அப்போது ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை ரூ.64.
இப்போது ரூ.100 தாண்டி விட்டது. டீசல், பராமரிப்பு செலவுகள் உயர்ந்தும் இதுவரை தனியார் பஸ்களுக்கான டிக்கெட் கட்டணத்தை உயர்த்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
‛வெற்றி பயணம்’ திட்டத்தால் அடிமட்டத்தில் குறைந்த ஊதியம் ஈட்டும் பெண்கள் பயன் பெற்றால் சந்தோஷம். ஆனால் மாத ஊதியம் ரூ.50 ஆயிரம், அதற்கு மேல் ஈட்டும் பெண்களால் டிக்கெட் எடுத்து பயணம் செய்ய முடியாமல் இல்லை.
மாநிலத்தில் 22 ஆயிரம் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. ஆனால் தனியார் பஸ்கள் 4500 மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. வெற்றி பயணம் திட்டத்தால் தனியார் பஸ்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய அரசு மானியம் கொடுக்க வேண்டும், என்றார்.
கடுமையான பாதிப்பு:
ஆட்டோ டிரைவர் ரவிக்குமார். ராஜபாளையம் :
வெற்றி பயணம் திட்டத்தால் ஆட்டோ தொழிலுக்கு வாழ்வாதாரம் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், தளவாய்புரம், சத்திரப்பட்டி கிராமங்களுக்கு குடும்பத்துடன் இயக்கப்படும் தொலைதுார ஆபர்கள் வெகுவாக குறைந்துவிட்டது. வழக்கமான சவாரிகளும் பாதியாகி, பயணிகளை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எரிபொருள், வாகன பராமரிப்பு, வரிகள் போன்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும் நிலையில் வருவாய் இழப்பு என்பது தாங்க முடியாதது. மாற்று தீர்வு குறித்து அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
எங்கள் வாழ்வாதாரம் போச்சு
முத்து, தனியார் பஸ் கண்டக்டர், அருப்புக்கோட்டை : வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தால் தனியார் பஸ்களின் வருமானம் வெகுவாக குறைந்துவிட்டது. பண்டிகை நாட்கள், விசேஷ தினங்கள், முகூர்த்த நாட்களில் பஸ்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இதில், தினசரி கண்டக்டர்களுக்கு கலெக்சன் படி கிடைக்கும். தற்போது அரசு விரிவாக்கப்படுத்தியுள்ள வெற்றி பயணம் திட்டத்தால் தினசரி பேட்டா கிடைப்பதே சிரமமாக உள்ளது. எங்கள் முதலாளிகளும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சிரமப்படுகின்றனர். எங்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிப்படைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் 4 ஆயிரத்து 500 தனியார் பஸ்கள் ஓடுகின்றன. இதை நம்பி 2 லட்சம் தொழிலாளிகள் உள்ளனர். அனைவருக்கும் வேட்டு வைக்கும் விதமாக வெற்றி பயணம் திட்டம் உள்ளது. ஏழைகள் நலனில் கருத்தில் கொள்ளும் முதல்வர் தொழிலாளிகளின் நலனிலும் அக்கறை கொள்ள வேண்டும். மக்களிடத்தில் ஒரு சிறிய பஸ் கட்டணத்தையாவது வாங்க வேண்டும்.