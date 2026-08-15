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﻿ரயிலில் குட்கா கடத்தல்

﻿ரயிலில் குட்கா கடத்தல்

ADDED : ஆக 14, 2026 12:01 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 12:01 AM

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ரயிலில் குட்கா கடத்தல்

விருதுநகர்: மும்பையில் இருந்து நாகர்கோவில் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் (16339) நேற்று அதிகாலை 4:45 மணிக்கு எஸ்.ஐ., பெருமாள் தலைமையில் போலீசார் திண்டுக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து சோதனை செய்து வந்தனர்.

கள்ளிக்குடி - விருதுநகர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்களுக்கு இடையே ரயில் வந்த போது முன் பொதுப்பெட்டியில் கழிவறைக்கு அருகே கிடந்த வெள்ளை நிற பிளாஸ்டிக் பையில் 7 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்கள் கேட்பாரற்று இருப்பதை கண்டறிந்து பறிமுதல் செய்தனர்.

தொழிலாளி தற்கொலை

சாத்துார்: சாத்துார் படந்தால் சத்தியா காலனியை சேர்ந்தவர் மாரிச்சாமி 48.செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி.நீண்ட நாட்களாக வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்தார்.நேற்று முன்தினம் மதியம் 3:00 மணிக்கு மனவிரக்தி அடைந்த அவர் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். சாத்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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