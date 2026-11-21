ADDED : நவ 20, 2026 04:48 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் சங்கர சேகர விநாயகர் கோயில் ,மாணிக்க விநாயகர் கோயில்களில் அஷ்டபந்தன கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
அருப்புக்கோட்டை எஸ்.பி.கே., கல்லூரி சங்கர சேகர விநாயகர் கோயில் , எஸ்.பி.கே., இன்டர்நேஷனல் பள்ளி மாணிக்க விநாயகர் கோயில்களில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு விக்னேஸ்வர பூஜை, வாஸ்துசாந்தி, யாகசாலை பிரவேசம், பூர்ணாகுதி, எந்திர ஸ்தாபனம், அஷ்பந்தன மருந்து சாத்துதல் நடந்தது. இன்று (நவ.,20) காலை 7:30 மணிக்கு, அருப்புக்கோட்டை நாடார்கள் உறவின்முறை தலைவர் சுதாகர் தலைமையில், எஸ்.பி.கே., ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி செயலாளர் காசி முருகன் முன்னிலையில், யாகசாலையில் இருந்து புனித நீரை சிவாச்சாரியார்கள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று கோபுரம், விமானம், மூலஸ்தான மூர்த்திகளுக்கு ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
நாடார்கள் உறவின்முறை அம்பலகாரர் பிரேம்குமார், உறவின்முறை செயலாளர் சரவணன், உதவி செயலர் பாலசுப்பிரமணியம், பொருளாளர் கனகராஜ், டிரஸ்டி கணேசன், துணைத்தலைவர் சுரேஷ்குமார் மற்றும் பள்ளி கல்லூரி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.