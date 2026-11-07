கடைசி நேரத்தில் குவிந்த ஆர்டர்கள்; பால்கோவா விற்பனை விறுவிறுப்பு ஆன்லைன் மூலம் கொள்முதல் அதிகரிப்பு
கடைசி நேரத்தில் குவிந்த ஆர்டர்கள்; பால்கோவா விற்பனை விறுவிறுப்பு ஆன்லைன் மூலம் கொள்முதல் அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:29 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: தீபாவளியை முன்னிட்டு நேற்று (நவ.,5) முதல் ஆர்டர்கள் அதிகளவில் வந்ததால் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் பால்கோவா விற்பனை சூடு பிடித்தது. வெளி மாநிலங்களில் வசிக்கும் தமிழர்களும் ஆன்லைன் மூலம் பால்கோவா கொள்முதல் செய்துள்ளனர்.
இனிப்பு வகைகளில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா. இதனை உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி உலகம் முழுக்க ஏராளமானோர் வாங்கி சாப்பிட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த வாரம் வரை மந்த நிலையிலிருந்து பால்கோவா விற்பனை, கடந்த இரண்டாம் தேதி முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்க துவங்கியது. தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் ஆன்லைன் மூலம் ஆர்டர் கிடைத்ததால் பால்கோவா விற்பனை சூடு பிடித்தது.
தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் கடைசி நேரத்தில், கிலோ கணக்கில் ஆர்டர்கள் கொடுத்து பால்கோவாவை கொள்முதல் செய்துள்ளனர்.இதனால் இன்று (நவ.,6) ஒரு சில கடைகளில் பால்கோவா தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டது. இருந்தபோதிலும் கடந்த ஆண்டை விட தற்போது பால்கோவா விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாக பால்கோவா தயாரிப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.