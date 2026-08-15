இருக்கன்குடி கோயிலில் ஆடி கடைசி வெள்ளி திருவிழா

ADDED : ஆக 14, 2026 06:01 PM
சாத்துார், ஆக. 15-
இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயில் ஆடி கடைசி வெள்ளி திருவிழாவை முன்னிட்டு அம்மன் வீதி உலா நேற்று நடந்தது.
இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு கடந்த ஆகஸ்ட் 7கொடி ஏற்றத்துடன் திருவிழா துவங்கியது.
நாள்தோறும் அம்மனுக்கு இளநீர், பன்னீர், திருமஞ்சனம், பால் , உள்ளிட்ட பல்வேறு அபிஷேகப் பொருட்களால் அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. திருவிழாவை தொடர்ந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சிறப்பு பஸ்கள் நேற்று இருக்கன்குடிக்கு இயக்கப்பட்டன.
தென் தமிழகத்தில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக வந்திருந்து திருவிழாவில் கலந்து கொண்டனர். நேற்று ஆடி மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு ஏராளமான பக்தர்கள் கோயில் பொங்கல் மண்டபத்தில் பொங்கலிட்டும் முடி காணிக்கை செலுத்தியும் அக்னி சட்டி ஆயிரக்கண்பானை எடுத்து அம்மனை வழிபட்டனர்.
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான அம்மன் வீதி உலா சின்ன மாரியம்மன் கோயிலில் துவங்கி முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று கோயிலை வந்தடைந்தது.
ஏற்பாடுகளை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் இளங்கோவன்,கோயில் பரம்பரை பூஜாரிகள் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ராமமூர்த்தி பூஜாரி, மற்றும் பரம்பரை பூஜாரி அறங்காவலர்கள் செய்திருந்தனர்.