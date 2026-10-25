சட்டம், ஒழுங்கு தி.மு.க., ஆட்சியை விட த.வெ.க., ஆட்சியில் சிறப்பாக இருக்கிறது: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கருத்து
சட்டம், ஒழுங்கு தி.மு.க., ஆட்சியை விட த.வெ.க., ஆட்சியில் சிறப்பாக இருக்கிறது: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கருத்து
UPDATED : அக் 24, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM
விருதுநகர்: ‛தமிழகத்தில் தி.மு.க., ஆட்சியை விட த.வெ.க., ஆட்சியில் சட்டம், ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளது’, என விருதுநகரில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தெரிவித்தார்.
விருதுநகரில் வணிகவரித்துறை அலுவலக புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைத்து சமூக நலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
அண்ணன் சீர் திட்டம் தொடர்பாக அரசாணை வெளியீட்டு திட்ட முன்னேற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடக்கிறது. விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்வது குறித்து விரைவில் அறிவிக்க உள்ளோம்.
மழைக்காலங்களில் தி.மு.க., ஆட்சியில் ஏற்பட்ட பிரச்னைகள் தற்போது ஏற்படாதவாறு பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு செய்து வருகிறது.
மேலும் தி.மு.க., ஆட்சியை விட த.வெ.க., ஆட்சியில் சட்டம், ஒழுங்கு நன்றாகவே உள்ளது. இதற்காக முதல்வர் விஜய் முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறார். 150 நாட்கள் ஆட்சியில் குற்றங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது, என்றார்.